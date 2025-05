Câmara aprova mudanças no manejo de árvores e quer fiscalizar o “arboricídio”

Cascavel - Na mesma sessão, os vereadores aprovaram em primeira votação o Projeto de Lei 36/2025, que atualiza o Plano Municipal de Arborização Urbana de Cascavel, permitindo que os moradores contratem empresas credenciadas para poda, corte, remoção com destoca e substituição de árvores nas calçadas. Antes, apenas a Secretaria de Meio Ambiente executava esses serviços, o que segundo os parlamentares, acabava gerando fila de espera e atrasos de meses ou até anos.

De acordo com a justificativa do projeto, “ao permitir que os cidadãos, por iniciativa própria e às suas expensas, possam contratar empresas especializadas previamente autorizadas e credenciadas pelo Município, o projeto contribui para descentralizar os serviços e desafogar a atuação direta do Poder Público, mantendo, no entanto, o devido controle e fiscalização técnica da Administração.”

A legislação também prevê que o serviço será custeado totalmente pelo munícipe solicitante.

Critérios claros

De acordo com os vereadores, o novo dispositivo garante critérios claros de credenciamento e padrões técnicos de qualidade, preservando a segurança e a saúde das árvores, além de agilizar a manutenção da arborização urbana.

A Prefeitura de Cascavel deverá abrir credenciamento para as empresas interessadas para prestar o serviço nos próximos dias.

Durante o debate do projeto, os vereadores também defenderam a fiscalização dos cortes, para evitar um “arboricídio” em Cascavel.