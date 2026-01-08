Curitiba e Paraná - Ao longo de 2025, a Assembleia Legislativa do Paraná promoveu uma série de iluminações especiais na fachada do Plenário em apoio a diversas causas e datas comemorativas, com foco em conscientização e sensibilização da população. As ações foram regulamentadas por leis estaduais e evidenciam o compromisso do Poder Legislativo com temas como saúde, direitos humanos, educação, segurança pública e cidadania.

O programa teve início em fevereiro com a iluminação lilás, em referência ao Dia Mundial das Doenças Raras, conforme as Leis nº 18.646/2018 e nº 21.633/2023. A solicitação foi feita pela deputada Maria Victória, vice-presidente da Casa. Em março, a fachada recebeu as cores azul, vermelho e amarelo, em apoio ao Dia Mundial do Rim, e foi iluminada em Março Azul, focada no câncer de intestino.

Em abril, o prédio foi iluminado de vermelho entre os dias 14 e 21 para marcar o Dia Mundial da Hemofilia, com apoio da Associação Paranaense dos Hemofílicos. Já em maio, a Assembleia destacou várias causas. No dia 19, iluminou-se de verde para o Dia da Defensoria Pública, conforme a Lei Federal nº 10.448/2002. Também foi iluminada em verde para a campanha nacional de prevenção ao glaucoma, em parceria com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia.

Iluminações Temáticas e Causas Apoiadas

Outros destaques ocorreram em junho, quando a fachada ficou verde entre os dias 16 e 30, em apoio ao meio ambiente, e violeta, entre 2 e 30, para a prevenção da violência contra idosos, a pedido do deputado Cobra Repórter (PSD). Em julho, foram duas iluminações em azul: no dia 22, para o Dia Mundial da Síndrome do X-Frágil, e entre os dias 28 e 31, em apoio à campanha “Coração Azul”, contra o abuso infantil.

Agosto foi o mês com maior número de ações. Entre os dias 1º e 8, o azul foi adotado para conscientizar sobre Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), asma e tabagismo. Durante todo o mês, a iluminação foi lilás, em referência à Lei Maria da Penha. Além disso, entre 1º e 17 de agosto, o azul simbolizou a campanha sobre saúde do homem, solicitada pela deputada Cantora Mara Lima (Republicanos).