Bolsonaro segue vencendo Lula; sem o “Mito”, Ratinho é o governador mais forte

Brasil - Além da desaprovação histórica (pessoal e de seu terceiro mandato), o presidente Lula vê seu fraco desempenho refletido nas pesquisas de intenção de voto para 2026. Em mais uma rodada da Pesquisa Genial/Quaest, divulgada ontem (26), o Governo Lula 3 tem desaprovação maior que a aprovação em 8 Estados brasileiros. Além disso, levantamento da Paraná Pesquisa, confirma que, se elegível, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) venceria Lula (PT) em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país; 40,8% dos entrevistados votariam em Bolsonaro, contra 26,6% no presidente petista.

O levantamento Quaest, foi realizado entre 19 a 23 de fevereiro, no estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Já a Paraná pesquisa realizou o levantamento entre os dias 20 e 23.

Reprovação

De acordo com a Quaest, hoje, o governo Lula é reprovado por 50% ou mais dos eleitores em todos os Estados pesquisados, já em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a reprovação ultrapassa os 60%. Na Bahia e em Pernambuco, onde Lula venceu as eleições em 2022, a aprovação sofreu queda de mais de 15 pontos. Confira o quadro.

A pesquisa ainda mostra que a maioria absoluta dos entrevistados afirmou que a “economia piorou” no último. De acordo com o diretor da Quaest, Felipe Nunes, disse que a sensação de piora na economia “pode ser explicada pela quase unanimidade na percepção de aumento no preço dos alimentos nos 8 Estados pesquisados”. Também que o Brasil caminha na direção errada. “Sem um rumo certo, o governo transmite insegurança para a população”, simplificou Nunes.

Eleições 2026

Na pesquisa de intenção de votos, as margens de erro são de três pontos percentuais para todos, exceto para os paulistas, onde é de dois pontos. Os cenários pesquisados também foram desfavoráveis para Lula. Contra Bolsonaro, na hipótese de segundo turno, Lula tem vantagem apenas nos dois estados do Nordeste.

Em São Paulo, o ex-presidente sai na frente com 45% das intenções, contra 36% do petista. Em Goiás, a diferença é ainda maior, com 50% a 30%, assim como no Paraná, com 51% a 30%. São registrados empates técnicos em Minas (42% de Bolsonaro contra 40% de Lula) e no Rio (ambos com 41%), e uma ligeira liderança de Bolsonaro no Rio Grande do Sul (44% a 38%).

Ratinho é o preferido da direta

Quanto a disputa eleitoral, Ratinho Junior é o governador com maior preferência entre os candidatos da direita caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não possa concorrer à Presidência em 2026. A pesquisa Quaest/Genial, aponta o paranaense à frente à frente de Tarcísio de Freitas (SP) e Romeu Zema (MG) na preferência do eleitorado em seus respectivos estados e em empate técnico com Ronaldo Caiado (GO).

Vale lembrar que Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Goiás, representam 62% do eleitorado brasileiro. No Paraná, 39% dos entrevistados indicaram Ratinho Junior como principal opção. Esse número coloca Ratinho Junior em empate técnico com Ronaldo Caiado quanto a popularidade em seus respectivos estados. Ratinho tem 39% da preferência do eleitorado no Paraná e Caiado 41% em Goiás. Além disso, Ratinho tem muito mais aceitação no Paraná do que Tarcísio de Freitas em São Paulo (32%) e Romeu Zema em Minas Gerais (21%).

Outro dado curioso do levantamento é que no Paraná, Ratinho Junior registra mais que o dobro das intenções de voto de Michelle Bolsonaro (15%), Tarcísio de Freitas (13%) e Pablo Marçal (13%). Outros nomes mencionados foram Simone Tebet (4%), Romeu Zema (1%) e Ronaldo Caiado (1%), enquanto 14% dos entrevistados não manifestaram preferência.

Aprovação/Desaprovação – Genial/Quaest

São Paulo

Desaprovam – 69%;

Aprovam – 29%;

Não sabem/não responderam – 2%.

Minas Gerais

Desaprovam – 63%;

Aprovam – 35%;

Não sabem/não responderam – 2%.

Rio de Janeiro

Desaprovam – 64%;

Aprovam – 35%;