Bolsonaro diz que Supremo quer impedir que ele esteja livre para disputa em 2026

Brasil - Como esperado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se tornou réu no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado investigado pelo “Inquérito do Golpe” comandando sob todos os aspectos pelo ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro afirmou, logo após a decisão da Primeira Turam, que o STF (Supremo Tribunal Federal) pretende condená-lo a 30 anos de prisão. Ele comparou a possível pena àquelas aplicadas a condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, que variam entre 14 e 17 anos.

“Por que essas prisões absurdas? 17 anos! Como 14 para Débora agora. A Débora está sofrendo mais do que um ser humano pode suportar. Ela acorda e dorme sem dar um beijo, sem dar um banho nos filhos de 10 e 7 anos. Por que 14 anos, 17 anos?”, questionou ao falar com a imprensa e completou: “Quer botar 30 [anos de cadeia] em mim. Se eu estivesse devendo qualquer coisa eu não estaria aqui. Fui para os Estados Unidos graças a Deus porque, se estivesse aqui em 8 de janeiro, estaria preso ou morto, que é o sonho de alguns porque preso eu vou dar trabalho”.

Quando aos ministros formaram maioria para torná-lo réu, em sua conta no X, Bolsonaro escreveu: “O tribunal tenta evitar que eu seja julgado em 2026, pois querem impedir que eu chegue livre às eleições porque sabem que, numa disputa justa, não há candidato capaz de me vencer”.

Na coletiva, Bolsonaro negou que tenha participado de uma tentativa de golpe e afirmou que as acusações contra ele são “graves e infundadas“. “Eu espero hoje botar um ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim. A acusação é muito grave e são infundadas. E não é da boca para fora”.

Bolsonaro ainda afirmou que, enquanto presidente, pediu a desmobilização de movimentos que pediam intervenção militar no país e que colaborou com a transição do governo Lula.

O Julgamento

O julgamento finalizado ontem se referiu só ao primeiro dos “4 grupos” de pessoas denunciadas pela PGR (Procuradoria Geral da República) por tentativa de golpe de Estado. Trata-se, segundo a PGR, do núcleo central da organização criminosa do qual, “apontam as investigações”, partiam as principais decisões e ações de impacto social.

A Primeira Turma do STF recebeu integralmente, “nos termos do voto do eminente relator”, Alexandre de Moraes, a denúncia contra Jair Bolsonaro e outras sete pessoas pela tentativa de golpe de Estado. Com isso, o ex-presidente e aliados se tornaram réus e a Corte dá início a uma ação penal.

“Satisfatórias”

Em seu voto, Alexandre de Moraes, afirmou que a denúncia da PGR (Procuradoria Geral da República) apresenta provas “satisfatórias” e indícios suficientes do envolvimento de cada um dos acusados, enfaticamente defendidos, para dar início a ação penal.

Moraes também alegou haver indícios que mostram que Bolsonaro liderou o plano, atacou a credibilidade das urnas e participou na minuta do golpe.