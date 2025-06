Bolsonaro convoca: “Se alguma covardia acontecer comigo, continuem lutando”

Durante discurso na feira do agronegócio Agrovem, em Goiânia, ainda na quinta-feira (19), o Jair Bolsonaro conclamou seus apoiadores a manterem a “luta” mesmo se ele for preso. A fala ocorre em meio ao avanço dos processos judiciais contra ele. “Devemos continuar batalhando. Se alguma covardia acontecer comigo, continuem lutando, porque juntos mudaremos o destino do Brasil”, declarou.

Ao lado de aliados como o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) e o senador Wilder Morais (PL-GO), Bolsonaro voltou a afirmar que é vítima de perseguição política. “Duvido que alguém tenha sido mais perseguido do que eu no Brasil. Perseguido porque fiz a coisa certa”, disse, reforçando a narrativa de que suas ações à frente da Presidência foram legítimas e justificadas.

O ex-presidente também minimizou as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado, na qual é réu no STF. Ele classificou o caso como uma “cortina de fumaça” e alegou novamente não ter envolvimento com os atos de 8 de Janeiro, destacando que estava em viagem à Disneylândia no período.

Bolsonaro está inelegível desde junho de 2023, por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que o condenou por “abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação”.