Brasil - Não foi por falta de alertas (todos eles tímidos) ao presidente Lula da Silva. Mas a esposa, classificada por muitos entre portas de “deslumbrada”, comprou a briga até o desfile na Sapucaí, no Rio. Agora, a conta vai chegar e o Tribunal Superior Eleitoral terá o desafio de, diante de tantas provas televisionadas e documentadas, decidir se houve abuso de poder econômico e propaganda eleitoral antecipada na homenagem da Escola de Niterói ao petista. As cenas de atores insinuando Jair Bolsonaro preso são de menos. Lula pisou na pista para sambar e ser bajulado; a primeira-dama quase subiu num carro alegórico; há milhões de reais de dinheiro federal investidos na agremiação e um samba-enredo que é uma ode ao político em ano de campanha na qual tentará a reeleição. O potencial adversário direto Flávio Bolsonaro será o 1º a denunciar o caso ao TSE. Uma enxurrada de ações populares e de partidos virão em seguida.



Deixa comigo!



O leitor sabe como é o “sorteio” de inquéritos e processos dentro do Supremo Tribunal Federal, na sala do cafezinho dos 11 togados (atualmente 10)? É de quem puxar para si primeiro quando o assunto roda a turma, e vem a anuência do restante, com sorrisos amarelos.



Derrota dos vigilantes



O STF concluiu na sexta (13) o julgamento que discutia o direito dos vigilantes à aposentadoria especial e negou, por 6 votos a 4, o benefício à categoria, em decisão que representa uma das maiores derrotas previdenciárias dos vigilantes privados. O chamado Tema 1209 analisava se a atividade de vigilância, armada ou não, poderia ser enquadrada como especial por risco à integridade física. Leia mais no site da Coluna.



Alalaôo…



O governador do DF, Ibaneis Rocha, entrou no samba da eleição das indecisões. Além de cravar que vai ao Senado, e amigos revelarem que é à Câmara, ele não está contando ainda com o risco de um camburão na porta. O refrão foi ouvido em bloquinhos da Esplanada: “Ô Ibaneis/cadê você/A viatura está na rua../Pra te ver”, e essa: “Ô Ibaneis/ Não foge não/ A tua sina../ É entrar no camburão”.