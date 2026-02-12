Brasil - No Show Rural, a administração de Cascavel exibe um curioso jogo de “amor e ódio” com a esquerda. Enquanto o prefeito Renato Silva (PT) se reúne a portas fechadas com lideranças petistas e da Itaipu, como Enio Verri, o vice-prefeito Henrique Mecabô (Novo) ataca PT e MST nas redes sociais. O contraste expõe alguns ruídos internos na gestão. Não é a primeira vez: no ano passado, a presença de Renato em evento do MST, antes do Show Rural, já havia causado desconforto entre aliados.
Republicanos
O Republicanos de Cascavel se reuniu ontem (11) com o presidente estadual da sigla, deputado federal Pedro Lupion, para alinhar estratégias visando 2026. O encontro contou com a presidente municipal, Ódina Silva, e os vereadores da bancada na Câmara. Em pauta, o fortalecimento do partido na cidade e a construção da nominata para a disputa eleitoral de outubro.
Pesquisas
O secretário das Cidades, Guto Silva (PSD), minimizou o fato de aparecer em terceiro ou quarto lugar nas pesquisas ao governo do Paraná em 2026. Em entrevista ao O Paraná, afirmou que os cenários de segundo turno e a transferência de votos são “animadores”. Disse estar “feliz com os números” e que, a partir de abril, pretende se dedicar exclusivamente à pré-campanha para ampliar seu conhecimento junto ao eleitorado.
No PSD…
O PSD do Paraná vive uma “fissura” cada vez mais explícito às vésperas da eleição estadual. Alexandre Curi, Guto Silva e Rafael Greca disputam a cabeça de chapa ao governo, e a convivência no partido já dá sinais de esgotamento. Declarações públicas e reuniões tensas expuseram a divisão interna, enquanto Ratinho Junior tenta conter a crise que pode afetar seus planos nacionais. Nos bastidores, há conversas sobre possíveis trocas de legenda e até articulações com Sergio Moro.
Pedágios
O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) afirmou que concessionárias preparam “armadilhas” com a implantação do chamado free flow nas rodovias do Paraná. Segundo ele, o modelo proposto não cobra por trecho percorrido, mas elimina praças físicas e exige que o motorista pague a tarifa em até 30 dias após a leitura eletrônica da placa, sob pena de multa de R$ 195 e cinco pontos na CNH. O parlamentar cobra revisão da ANTT e não descarta medida judicial.
10 “regras”
A presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, reuniu os TREs e apresentou 10 recomendações para orientar a conduta de juízes nas eleições de 2026, com foco em ética, transparência e imparcialidade. O presidente do TRE-PR, desembargador Luciano Falavinha, participou do encontro e elogiou a iniciativa, destacando o ConectaJus como ferramenta de publicidade das agendas. As diretrizes proíbem presentes, manifestações políticas e impõem divulgação prévia de audiências.
Fiança
Tramita na Câmara o Projeto de Lei 1144/25, do deputado Sargento Fahur (PSD), que proíbe a concessão de fiança na delegacia para quem estiver no terceiro inquérito policial ou respondendo à terceira ação penal. Pela proposta, nesses casos, o delegado não poderá arbitrar fiança, e o detido aguardará audiência de custódia para decisão judicial. Fahur afirma que a medida combate a reincidência e a sensação de impunidade. O texto será analisado pela CCJ e, depois, pelo Plenário.