Brasília - Em pronunciamento “carregado de emoção” ontem (9), o ministro Luís Roberto Barroso comunicou sua aposentadoria antecipada do STF (Supremo Tribunal Federal). Aos 67 anos, ele ressaltou que, apesar de ainda poder permanecer na Corte até os 75 — limite previsto pela Constituição —, sente que chegou o momento de trilhar “outros rumos”. “Não tenho apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta sem a exposição pública, as obrigações e as exigências do cargo”, disse, com voz embargada.

Barroso, que presidiu o STF até 29 de setembro, já vinha demonstrando desgaste pessoal diante das pressões inerentes ao cargo — inclusive pela sanção dos Estados Unidos, que revogou seu visto, entre outros ministros. Ele afirmou que os sacrifícios da função se estendem à família e aos entes queridos, que carregam consequências sem responsabilidade por ela. “Gostaria de me despedir com uma breve reflexão sobre a vida, o Brasil e o Supremo Tribunal Federal”, declarou.

Regras de aposentadoria

Embora os ministros do STF tenham mandato vitalício, a Constituição determina aposentadoria compulsória ao completarem 75 anos, regra extensiva aos tribunais superiores e à magistratura. No entanto, nada impede que decidam sair antes, sem prazo mínimo de permanência — desde que os proventos levem em conta tempo de serviço público e contribuição previdenciária. Na prática, raramente um ministro deixa o tribunal por outro motivo além desse ou de um processo de perda de cargo por crime de responsabilidade — caminho que exige julgamento e aprovação do Senado.

Barroso ingressou no STF em 26 de junho de 2013, após indicação da então presidente Dilma Rousseff. Com 12 anos na Corte, deixa a vaga aberta para uma nova indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva — que já fez duas nomeações em seu mandato (Cristiano Zanin e Flávio Dino) — e abre as especulações sobre quem poderá sucedê-lo.

Nos bastidores, circulam com força pelo menos quatro nomes como favoritos à cadeira deixada por Barroso — todos com algum grau de aproximação ao governo ou trajetória jurídica destacada.

Bruno Dantas



Ministro do Tribunal de Contas da União desde 2014, e presidente da corte entre julho de 2022 e dezembro de 2025, Bruno Dantas é figura técnica bem consolidada. Com PhD e pós-doutorado em direito, articula bom trânsito político no Congresso, inclusive junto ao Centrão, o que o coloca como opção viável para conciliar expertise jurídica e composição institucional.

Jorge Messias



Atualmente ocupando a AGU (Advocacia-Geral da União), Messias (45 anos) é frequentemente apontado como nome de confiança do Planalto. Tem formação sólida, experiência no governo e bom entrosamento político. Para muitos, é o favorito técnico para assumir a cadeira em caso de sucessão. Messias ficou conhecido em 2016, em um diálogo entre Lula e Dilma, divulgado pela Lava Jato, quando o petista estava na iminência de se tornar ministro-chefe da Casa Civil. No diálogo, Dilma disse estar enviando o “Bessias” com o termo de posse, que deveria ser usado “em caso de necessidade”.