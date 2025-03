Avança proposta para criação do fundo estadual para custeios de estudos e projetos

Paraná - O projeto de lei complementar 1/2025, apresentado pelo Poder Executivo e que chegou ao Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná nesta quarta-feira (26), visa aumentar a eficiência e transparência das atividades estaduais, além de impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Paraná. A proposta cria o Fundo Estadual para Custeios de Estudos e Projetos de Serviços Públicos Delegados, altera leis e toma outras providências.

Estudos técnicos

O Executivo justifica a proposta como uma forma de viabilizar pesquisas e estudos técnicos para delegação de serviços públicos, expandindo as atividades reguladas pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) e aumentando as receitas da autarquia. O projeto tramita em regime de urgência e foi aprovado com 33 votos a favor e 5 contrários. Ele também propõe a reestruturação do quadro funcional da Agepar, extinguindo 22 cargos e criando 43 novos, visando aprimorar as funções fiscalizatórias, regulatórias e administrativas, além de incluir o serviço de loterias nas competências da agência.

Outras proposições também avançaram. O projeto de lei 788/2024 propõe a reestruturação da Polícia Militar do Paraná (PMPR), criando novos cargos e dividindo a atual Diretoria de Apoio Logístico e Finanças em duas: Logística e Finanças, para otimizar processos internos e melhorar a comunicação. A proposta recebeu 33 votos favoráveis e 5 contrários.

Projeto de Lei

O projeto de lei 89/2025 visa modernizar a legislação estadual sobre parcerias público-privadas (PPPs), alinhando-a com a legislação federal e criando novas fontes de garantia para contratos de PPPs. A proposta foi aprovada com 34 votos favoráveis e 5 contrários.