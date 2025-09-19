Avá-Guarani acionam STF e cobram R$ 79 bilhões em royalties da Itaipu

Foz do Iguaçu e Paraná - O STF (Supremo Tribunal Federal) recebeu nesta semana uma Ação Civil Originária (ACO 3726), movida por comunidades indígenas Avá-Guarani do Oeste do Paraná contra a Itaipu Binacional. O processo pede o reconhecimento do direito ao recebimento de royalties da hidrelétrica, além do pagamento de indenizações retroativas que podem alcançar R$ 79 bilhões. As 34 aldeias existentes no Oeste abrigam entre 5 mil e 6 mil indígenas da etnia.

O pleito envolve as Terras Indígenas Tekohá Guasu Guavira (Guaíra, Terra Roxa e Altônia) e Tekoha Guasu Okoy Jakutinga (São Miguel do Iguaçu e Santa Helena), historicamente afetadas pela construção da usina. Segundo a petição, que o Jornal O Paraná teve acesso, as comunidades foram desalojadas de seus territórios tradicionais, perderam vínculos culturais e espirituais e nunca receberam compensações financeiras pela exploração dos recursos hídricos em suas áreas.

Fundamentos

De acordo com a petição, a demanda se baseia no artigo 231 da Constituição Federal de 1988, que garante aos povos indígenas participação nos resultados da exploração de recursos hídricos em suas terras. O pedido busca o repasse anual de até R$ 300 milhões em royalties da Itaipu para as comunidades afetadas; indenizações retroativas desde a Constituição de 1988, calculadas em aproximadamente R$ 38 bilhões de royalties não pagos e outros R$ 38 bilhões em danos morais coletivos e o reconhecimento do dano social, pela exclusão histórica dos povos indígenas da partilha de benefícios da usina.

Segundo os advogados Heffren Nascimento e José Diogo de Oliveira Lima, representantes das comunidades, o caso tem respaldo em precedente recente do STF sobre a Usina de Belo Monte (PA). “Já existe decisão unânime do STF em situação semelhante e acreditamos que o desfecho será rápido”, afirmou o advogado Heffren Nascimento, em conversa com a reportagem do O Paraná.

De acordo com o advogado, em março de 2025, o ministro Flávio Dino concedeu liminar em mandado de injunção movido por povos afetados por Belo Monte, reconhecendo a omissão legislativa do Congresso em regulamentar o repasse de royalties a indígenas. A decisão abriu precedente para que todos os povos atingidos por hidrelétricas possam reivindicar o mesmo direito.

Com base nesse entendimento, os Avá-Guarani agora buscam não só a inclusão nos repasses futuros, mas também a compensação pelos 40 anos em que foram ignorados.

Histórico de acordos

Este não é o primeiro embate entre indígenas e Itaipu. Em março de 2025, o STF homologou um acordo emergencial entre a hidrelétrica, União, Funai, governo estadual e lideranças indígenas. Pelo pacto, a empresa se comprometeu a investir R$ 240 milhões na compra de 3 mil hectares para reassentar 31 comunidades Avá-Guarani.