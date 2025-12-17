Curitiba e Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná realizou, em 2025, um total de 87 audiências públicas, abordando temas que impactam diretamente a vida dos paranaenses. As reuniões, que contaram com a participação de autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil, discutiram questões como saúde pública, meio ambiente, economia, educação e cultura.
Além de ocorrerem na sede da Assembleia, em Curitiba, as audiências também foram realizadas em diversos municípios, como Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina e Maringá, ampliando o alcance e a interiorização do trabalho legislativo.
“O balanço reflete o compromisso da Casa com a escuta ativa da sociedade, valorizando iniciativas sociais e culturais. As audiências reforçam o papel do Parlamento como espaço de construção e transparência”, afirmou o presidente da Assembleia, Alexandre Curi (PSD).
Ações para o setor agrícola
Um dos marcos do ano foi a audiência pública sobre a crise no preço do leite. Em uma ação histórica, um acordo entre a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado resultou na aprovação do Projeto de Lei nº 888/2023, que proíbe a reconstituição do leite em pó de origem importada para venda como leite fluido no Paraná, beneficiando os produtores locais.
Outros debates se concentraram na defesa dos produtores de tilápia e queijos artesanais, que enfrentam desafios com a importação de produtos similares, e buscaram soluções para o fortalecimento da agricultura paranaense.
Segurança alimentar e proteção social
A Assembleia também discutiu medidas contra a comercialização de bebidas adulteradas com metanol, que causaram mortes no país. Além disso, parlamentares debateram as tarifas alfandegárias dos EUA e os impactos econômicos para o Paraná, além de questões sobre o setor de táxi, pedágio, reforma tributária e terceirização dos direitos trabalhistas.
Saúde e proteção à mulher
A saúde mental de profissionais de segurança pública, bancários e educadores, além da prevenção de doenças raras e renais, foram temas frequentes. A proteção às mulheres, incluindo políticas contra a violência de gênero e apoio jurídico gratuito, também esteve em foco.
Igualdade e inclusão
Em 2025, a Assembleia promoveu debates sobre igualdade racial, religiosa e de gênero, com destaque para o enfrentamento do racismo e a inclusão de minorias. Discussões sobre o Código do Autismo, os direitos da pessoa com deficiência e o apoio a imigrantes reforçaram a pluralidade e a inclusão no Paraná.
Meio ambiente e sustentabilidade
Os temas ambientais abordaram políticas públicas de agricultura urbana, compostagem e o uso sustentável do solo. Também foram discutidos os investimentos socioambientais da Itaipu e os desafios para uma transição ecológica justa, tema central da COP30, realizada em Belém.
Fonte: Alep