Curitiba e Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná realizou, em 2025, um total de 87 audiências públicas, abordando temas que impactam diretamente a vida dos paranaenses. As reuniões, que contaram com a participação de autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil, discutiram questões como saúde pública, meio ambiente, economia, educação e cultura.

Além de ocorrerem na sede da Assembleia, em Curitiba, as audiências também foram realizadas em diversos municípios, como Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina e Maringá, ampliando o alcance e a interiorização do trabalho legislativo.

“O balanço reflete o compromisso da Casa com a escuta ativa da sociedade, valorizando iniciativas sociais e culturais. As audiências reforçam o papel do Parlamento como espaço de construção e transparência”, afirmou o presidente da Assembleia, Alexandre Curi (PSD).

Ações para o setor agrícola



Um dos marcos do ano foi a audiência pública sobre a crise no preço do leite. Em uma ação histórica, um acordo entre a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado resultou na aprovação do Projeto de Lei nº 888/2023, que proíbe a reconstituição do leite em pó de origem importada para venda como leite fluido no Paraná, beneficiando os produtores locais.

Outros debates se concentraram na defesa dos produtores de tilápia e queijos artesanais, que enfrentam desafios com a importação de produtos similares, e buscaram soluções para o fortalecimento da agricultura paranaense.