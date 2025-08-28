Audiência sobre Anel Viário mobiliza especialistas para contribuir com EVTEA-J

Cascavel - A Itaipu Parquetec realizou ontem (27), uma audiência técnica online com autoridades e representantes do setor público e privado para discutir o EVTEA-J (Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e Jurídica) do Anel Viário de Cascavel. O encontro teve como objetivo mobilizar empresas especializadas a participarem do processo, apresentando sugestões técnicas, apontamentos estratégicos e estimativas preliminares para a execução do projeto.

O projeto do Anel Viário é considerado essencial para desafogar o tráfego urbano de Cascavel, que atualmente é atravessada por duas rodovias em seu perímetro — a BR-277, que corta a região Sul, e a BR-467, que cruza o Norte da cidade. De acordo com o chefe da Casa Civil de Cascavel, Tales Riedi Guilherme, essa configuração gera sérios problemas de mobilidade e impacta a logística de toda a região.

“Cascavel é um polo logístico do Oeste, que junto com o Sudoeste responde por cerca de 40% da produção paranaense de carnes e grãos. A obra é estratégica para reduzir os impactos no trânsito, melhorar a segurança e garantir mais eficiência no escoamento da produção”, ressaltou.

Atualmente, no trevo Cataratas, um dos principais gargalos, circulam aproximadamente 55 mil veículos por dia, o que reforça a urgência da intervenção.

“Estágio avançado”

Segundo o presidente da Agência de Inteligência e Fomento de Cascavel, Sandro Rocha Rancy, a realização do encontro se deu pela complexidade do projeto.