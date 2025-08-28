Audiência sobre Anel Viário mobiliza especialistas para contribuir com EVTEA-J

Cascavel - A Itaipu Parquetec realizou ontem (27), uma audiência técnica online com autoridades e representantes do setor público e privado para discutir o EVTEA-J (Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e Jurídica) do Anel Viário de Cascavel. O encontro teve como objetivo mobilizar empresas especializadas a participarem do processo, apresentando sugestões técnicas, apontamentos estratégicos e estimativas preliminares para a execução do projeto.
O projeto do Anel Viário é considerado essencial para desafogar o tráfego urbano de Cascavel, que atualmente é atravessada por duas rodovias em seu perímetro — a BR-277, que corta a região Sul, e a BR-467, que cruza o Norte da cidade. De acordo com o chefe da Casa Civil de Cascavel, Tales Riedi Guilherme, essa configuração gera sérios problemas de mobilidade e impacta a logística de toda a região.
“Cascavel é um polo logístico do Oeste, que junto com o Sudoeste responde por cerca de 40% da produção paranaense de carnes e grãos. A obra é estratégica para reduzir os impactos no trânsito, melhorar a segurança e garantir mais eficiência no escoamento da produção”, ressaltou.
Atualmente, no trevo Cataratas, um dos principais gargalos, circulam aproximadamente 55 mil veículos por dia, o que reforça a urgência da intervenção.
“Estágio avançado”
Segundo o presidente da Agência de Inteligência e Fomento de Cascavel, Sandro Rocha Rancy, a realização do encontro se deu pela complexidade do projeto.
“Devido à complexidade e todos os obstáculos técnicos e ambientais essa audiência seria para a pré-apresentação e também sugestões para a contratação”.
Segundo Janine Groenwold, do Departamento de Obras e Manutenção da Itaipu, o estudo já está em estágio avançado, mas ainda depende de ajustes técnicos a serem alinhados com o DNIT.
“A intenção é realizar uma reunião com o órgão para definir como o estudo será incorporado ao planejamento de curto e médio prazo da obra”, explicou.
Também participaram da audiência o diretor do PTI Brasil, Irineu Colombo; o prefeito de Cascavel, Renato Silva; e o presidente do Instituto de Planejamento, Vinicius Boza, que reforçou a necessidade de retirar o tráfego pesado do perímetro urbano para melhorar a qualidade de vida da população.
Detalhes do EVTEA-J
O objeto do estudo prevê a análise de três opções para cada trecho (Norte e Sul), baseadas em critérios técnicos e socioambientais. O EVTEA-J consolidado deve contemplar: Levantamento de custos de projeto, execução e desapropriações; Avaliação de cenários de tráfego, considerando ou não a duplicação da BR-277 no perímetro urbano; Impactos sociais e ambientais, sobretudo no Contorno Sul; Análise da infraestrutura ferroviária da Ferroeste e das concessões rodoviárias (lotes 5 e 6) e estimativa de emissões de CO₂.
A Itaipu Parquetec destacou que a modalidade de contratação ainda não foi definida e não deverá ocorrer por processo licitatório tradicional. Embora não haja prazo para abertura oficial do processo, a expectativa é de que a definição ocorra nas próximas semanas.