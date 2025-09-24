Audiência Pública vai apresentar terceiro relatório da execução de metas do PPA

Curitiba - O presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), confirmou para a próxima terça-feira (30) a audiência pública para a apresentação do terceiro relatório de monitoramento do primeiro semestre de 2025 do Plano Plurianual (2024-2027).

“Essa audiência é fundamental para darmos publicidade e acompanharmos as entregas planejadas e realizadas pelo PPA, garantindo transparência e diálogo sobre as prioridades do Paraná”, apontou Romanelli.

O relatório será apresentado pelo secretário Ulisses Maias (Planejamento) e técnicos da pasta, e será acompanhado ainda pelo secretário Rogério Carboni (Desenvolvimento Social e Família). “O monitoramento traz os indicativos e dados da execução das metas estabelecidas na aprovação do plano pelos deputados em dezembro de 2023”, disse Romanelli. O encontro será no auditório do legislativo estadual a partir das 9h30.

A apresentação do cumprimento do PPA, segundo Romanelli, faz parte da nova dinâmica implantada no Paraná na confecção das peças orçamentárias em que a transparência e a participação popular são as principais características.