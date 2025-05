Audiência pública debate medidas para combater rabeiras após morte de adolescente em Curitiba

Curitiba - A necessidade de combater rabeiras, prática ilegal que consiste em usar skates, bicicletas e outros meios de transporte presos nas traseiras de ônibus em movimento, reuniu usuários, autoridades policiais e gestores na tarde desta terça-feira (13), na Assembleia Legislativa do Paraná. O assunto ganhou repercussão nas últimas semanas após um adolescente, de 14 anos, morrer atropelado ao se segurar em um coletivo que transitava nas canaletas de Curitiba. Os fatos ocorreram no último dia 26.

O ato ilegal foi um dos problemas concernentes aos coletivos que foi tema da audiência pública “Segurança no Transporte Coletivo: Combate ao Assédio, aos Furtos e à Prática de Rabeira nos Veículos”, proposta pela Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicação, presidida pelo deputado Ney Leprevost (União). “Estamos aqui para fazer com que as autoridades ouçam as reclamações e sugestões das pessoas que frequentam o transporte coletivo”, resumiu o parlamentar.

Logo na abertura da audiência, o deputado anunciou que protocolou um projeto de lei que prevê a aplicação de sanções administrativas para quem realizar rabeiras. O texto propõe ainda a apreensão do equipamento de transporte. “Quando arde no bolso, a pessoa pensa mil vezes antes de fazer bobagem”, ilustrou o parlamentar. O projeto, que ainda deve tramitar na Assembleia Legislativa, tem coautoria dos parlamentares Delegado Jacóvos (PL) e Pedro Paulo Bazana (PSD).

Leprevost destacou que a inspiração do projeto vem de uma proposição semelhante aprovada pela Câmara de Vereadores de Curitiba. A norma municipal prevê multa equivalente a 100 tarifas e apreensão do equipamento, liberado apenas após o pagamento. Ela ainda depende de sanção. “Queremos que a lei seja estadual, que tenha validade para todos os municípios do Paraná”, explicou o deputado do União.

Danos psicológicos aos motoristas

Angelo Gulin Neto, presidente do Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba (Setransp), apontou que acidentes com rabeiras também geram prejuízos aos condutores, que acabam muitas vezes traumatizados pelos eventos. “Vemos as vítimas, mas não o que acontece aos motoristas que levam essas pessoas. É muito triste”, lamentou.

Conforme Gulin, desde que o adolescente de 14 anos morreu, o condutor do ônibus utilizado na rabeira está afastado. “Ele está com dano psicológico seríssimo, não voltou a trabalhar e não sabemos quando poderá”, ressaltou. O profissional está sendo submetido a tratamento psicológico.

Segundo Gulin, as empresas de ônibus já tentaram instalar estruturas nas traseiras dos coletivos para evitar a realização de rabeiras. No entanto, elas foram destruídas pelos infratores. Outra estratégia adotada foi o uso de graxa para coibir o uso, mas foi ineficaz.

Mayra Jaqueline Tonelli, capitão do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), explicou que as ações da corporação hoje estão focadas na prevenção, com realização de blitze em canaletas e ações educativas em escolas. “Um dos desafios é que não temos como aplicar infrações de trânsito ou recolher bicicletas”, explicou.

Importunação e furtos no trânsito

Casos de importunação sexual e furtos nos ônibus também foram discutidos na audiência pública. Gulin Neto trouxe dados que ajudam a compreender o cenário: cerca de 15 arrastões foram registrados nos ônibus que circulam em Curitiba somente neste ano. Também ocorreram sete assaltos em estações-tubo e dois dentro dos veículos – nestes casos, o roubo foi individualizado. Ao todo, 37 ônibus foram depredados no período.

O Setransp recebeu seis denúncias de assédio. O combate a esse crime conta com o apoio das câmeras de videomonitoramento, presentes em cerca de 65% dos ônibus que trafegam pela capital, segundo o gestor. O número deve crescer com a renovação da frota. Gulin Neto elencou como necessidade uma parceria maior entre as empresas de ônibus, órgãos gestores e polícias.

Para o diretor executivo do Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba, Luiz Alberto Lenz César, um dos principais problemas do transporte público são as brigas entre torcidas organizadas de times de futebol.