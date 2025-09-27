Audiência Pública debate efeitos do ‘tarifaço’ na economia paranaense

Deputados estaduais, representantes do setor produtivo paranaense e autoridades públicas se reúnem na próxima segunda-feira (29) para debater os impactos da ausência de negociação entre o Brasil e os Estados Unidos após a potência norte-americana aplicar tarifas de até 50% a produtos nacionais, em vigor desde o início de agosto. A audiência pública ocorre às 11h, no Plenarinho.

O evento é organizado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), junto ao deputado Hussein Bakri (PSD), líder do governo na Alep, e parlamentares que lideram colegiados que representam diferentes segmentos econômicos no Estado.

Para além da análise das consequências, a audiência pública discutirá caminhos para reduzir impactos sociais e econômicos, bem como sensibilizar os governos brasileiro e americano para a necessidade de negociação em torno das tarifas. Os participantes também analisarão alternativas para manter a competitividade dos setores e preservar empregos.

“Além de aumentarmos o apelo pelo início efetivo das negociações entre os governos, aproveitando a disposição mostrada pelo presidente Trump durante a conferência da ONU, vamos debater, também, medidas paliativas que o Estado pode adotar diante deste impasse, como a liberação de créditos de ICMS, incentivos ao mercado interno e diferimento na tributação”, afirma Alexandre Curi. Na última terça (23), Trump convidou o presidente brasileiro para uma conversa durante o discurso proferido na Assembleia-Geral. O encontro deve ocorrer na próxima semana, segundo a Agência Brasil.