Audiência na Câmara Federal reconhece Toledo como “Capital Nacional da Proteína Animal”

Toledo - Esta quarta-feira (10) foi um dia especial para Toledo. Prestes a completar 73 anos, a cidade recebeu um ‘presente’ com a realização da audiência pública, pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. Após a aprovação do Requerimento nº 246/2025, de autoria do deputado federal Dilceu Sperafico, para discutir o projeto de lei nº 2.298/2024, do deputado federal Sergio Souza, que concede a Toledo o título de “Capital Nacional da Proteína Animal”, a proposta foi aprovada e agora segue para análise do Plenário.
Se o projeto de lei for aprovado pelo conjunto dos deputados federais, ele segue para o Senado Federal. Se aprovado na Câmara Alta, a matéria seguirá para a sanção da Presidência da República.
Souza destacou ser um “privilégio sugerir esta justa honraria ao município de Toledo, que é uma cidade humana, organizada e diferenciada”. O parlamentar citou como Toledo é o município que mais cuidava do interior, “numa cultura de participação do produtor em dividir o custo de uma produção rural pela importância do escoamento da safra, não apenas de grãos, mas de proteína animal”, disse. Souza completou afirmando que esta é uma “honraria aos produtores rurais que tornam Toledo uma gigante do agronegócio brasileiro”.
Dilceu Sperafico ressaltou que Toledo não é apenas uma grande produtora agrícola, mas uma cidade que se destaca como um das principais economias do Paraná, assim como também apresenta índices sociais importantes. O relator da proposta elogiou a iniciativa do colega Sergio Souza e destacou seu trabalho junto ao agronegócio.
“É um orgulho para nós ver Toledo se destacar em nível nacional”, resumiu Sperafico, ao lembrar que a cidade já é, por lei estadual (nº 21.360/2023), a “Capital do Agronegócio do Paraná”.
O vice-prefeito Lucio De Marchi representou a Prefeitura de Toledo nesta audiência e disse ser um “orgulho” poder participar de um momento histórico para a cidade. “Toledo é o que é pelo agronegócio. Somos um município diferenciado e com uma produção gigantesca”, destacou Lucio.
O vice-prefeito citou alguns números que demonstram a grandiosidade do agronegócio toledano que coloca a cidade como líder no ranking do Valor Bruto da Produção Agropecuária no Estado do Paraná pelo 12º ano consecutivo “Os investimentos feitos ao longo dos 73 anos de história no interior de Toledo serviram para manter os produtores no campo e esta homenagem presta um reconhecimento a tudo que estes homens e mulheres fazem por nossa cidade”, analisou.
Relevância do Agronegócio para Toledo
O presidente da Câmara, Gabriel Baierle, lembrou que a comunidade batalhou para Toledo ser este polo agroindustrial.
“Este é um projeto que nos honra na semana do aniversário e traz uma relevância nacional estratégica no sentido da segurança alimentar, dando-nos projeção até internacional”, pontuou o vereador, que afirmou que Toledo merece este título porque possui números relevantes no cenário nacional.
O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Toledo (Acit), Cristiano Dall’Oglio Da Rocha, também participou da audiência e destacou que “o agro não é para nós apenas voltado para a economia. É parte da nossa identidade, que gera empregos e recursos, além de sustentar milhares de famílias”. Rocha disse ainda que o projeto é resultado da dedicação de cada pessoa que se envolveu em cada um dos setores da economia “e que torna Toledo uma ilha que se desenvolve em índice muito acima da média e agora recebe uma pauta importante que valoriza a cidade como um todo”.
O presidente do Sindicato Rural de Toledo, Nelson Gafuri, ressaltou que esse “título não é para Toledo, mas sim para nossos agricultores e agricultoras que fazem a diferença, que trabalham e enfrentam tudo que vem pela frente”. Gafuri agradeceu aos produtores e destacou também o programa de asfalto rural desenvolvido em parceria com os produtores como um grande diferencial.
Impacto da Produção de Proteína Animal
O secretário da Agricultura e Proteína Animal, Luiz Bombardelli, também trouxe alguns números sobre quanto o agronegócio representa para Toledo e destacou que a cidade “alimenta por dia mais de 10 milhões de pessoas por dia apenas com proteína animal” e ainda que o setor gera em torno de 25 mil empregos, “o que representa 37% do total de empregos de Toledo”.
Na opinião de Bombardelli, o processo de colonização fez a diferença no processo de consolidação do agronegócio, porque incentivou a diversidade da produção agrícola, “uma marca nossa, assim como o seu povo trabalhador”. Bombardelli frisou que o título “nos traz um orgulho muito grande, mas nos traz desafios enormes para sustentar essa condição. Temos que imaginar Toledo daqui, 20, 30, 50 anos”.
O deputado federal Elton Welter também participou da audiência na Câmara Federal e elogiou a diversificação na produção e a presença das cooperativas no cotidiano dos produtores rurais. Segundo o parlamentar, estas ajudam a dar suporte para que o agronegócio toledano possa se destacar a ponto deste reconhecimento nacional.
