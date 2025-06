Audiência na Alep debate adoecimento de profissionais da educação no Paraná

Curitiba e Paraná - Diante das denúncias sobre a precarização das condições de trabalho na rede pública de ensino do Paraná, o deputado estadual Goura (PDT) promove, nesta segunda-feira (9), das 9h às 12h, uma audiência pública na Assembleia Legislativa (Alep) para discutir as causas do adoecimento físico e mental dos profissionais da educação. O encontro reunirá pesquisadores, sindicatos, representantes de órgãos públicos e educadores, com objetivo de apresentar dados, relatos e propor medidas concretas para enfrentar a crise.

A audiência, intitulada “Adoecimento de Servidores e Educadores da Rede Pública do Paraná”, ocorrerá no Auditório Legislativo (CCJ), no 3º andar do prédio do Plenário, com acesso livre ao público e transmissão ao vivo pela TV Alep, YouTube e Facebook oficiais da Alep.

Inicialmente marcada para 29 de abril — data simbólica de luta desde 2015 —, a audiência foi adiada a pedido do deputado Hussein Bakri e da APP Sindicato. A mudança de data ganhou ainda mais relevância após a morte da professora Silvaneide Monteiro de Andrade, de 56 anos, vítima de infarto durante o trabalho no Colégio Estadual Cívico-Militar Jayme Canet, em Curitiba, no dia 30 de maio.

Relevância da Audiência Pública

“Estamos diante de uma epidemia de adoecimento entre os educadores. A morte da professora Silvaneide exige uma reflexão séria sobre as condições impostas pela rede pública. É urgente que o Governo do Estado participe desse diálogo para que possamos buscar soluções e não apenas apontar culpados”, afirmou Goura.