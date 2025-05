Audiência Geral vai ouvir população sobre desafios na saúde pública e privada

POLÍTICA

Com diálogo ‘truncado’ no governo, Haddad nega reajuste do Bolsa Família

Cascavel e Paraná - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu enviar na próxima semana ao presidente Lula “medidas pontuais” para ajudar no cumprimento da meta fiscal de déficit zero este ano. Ele negou que o governo esteja preparando um pacote para elevar a popularidade do governo, após boatos de reajuste do valor mínimo do […]