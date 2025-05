Audiência debate criação de semana de conscientização sobre o ruído no Paraná

Curitiba - Principal infração denunciada pela população paranaense por meio do 190, denúncias de perturbação de sossego em Curitiba e o enfrentamento das infrações em todo o Estado foram temas de uma audiência pública realizada na manhã desta segunda-feira (5), na Assembleia Legislativa do Paraná. O evento foi proposto pelo deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD).

A audiência pública teve como principal encaminhamento a elaboração de um projeto para criar uma semana de conscientização sobre o ruído no Paraná. Ela deve ser realizada na semana do dia 30 de abril – data internacional de Conscientização sobre o Ruído, sensibilizando sobre o tema por meio de campanhas educativas, fomentando ações integradas do Poder Público e incentivando políticas municipais. O projeto ainda será redigido por Romanelli, em parceria com os conselhos de segurança que representam nos bairros de Curitiba.

Romanelli também sugeriu a criação de um grupo de trabalho para estabelecer um canal direto de contato entre a Alep e órgãos como o Ministério Público do Paraná (MPPR), a Defensoria Pública do Paraná (DPE-PR), entre outros. O intuito é debater o que pode ser feito no âmbito do Legislativo para aprimorar o combate a essa contravenção penal. “Quantas situações já vimos de pessoas que acabam cometendo crimes terríveis por conta da perturbação de sossego? É um problema grave”, ressaltou o deputado estadual.

A audiência pública reuniu cerca de 25 lideranças de Consegs (Conselhos Comunitários de Segurança) que representam 17 bairros de Curitiba. Foram as próprias entidades que solicitaram o encontro. Autoridades da Polícia Militar do Paraná (PMPR), representantes de Organizações Não Governamentais (ONGs) que tratam do direito de autistas e de associações de defesa de animais também marcaram presença no Auditório Legislativo.

Além disso, 11 vítimas de perturbação de sossego na capital do Paraná aproveitaram o momento final do evento, normalmente dedicado à realização de questionamentos, para denunciar situações abusivas que resultaram em quadros que vão desde alienação do sono até hospitalização.

Cenário

A audiência teve início com a exibição de flagrantes em vídeos de perturbação de sossego em bairros curitibanos como Boqueirão, Jardim Social, Alto da XV e Mercês. Gravados à noite, ainda neste ano, os vídeos revelam o som de bares e festas invadindo o lar das vítimas.

Para dar um panorama sobre a dimensão do problema, o major da Polícia Militar do Paraná, Ronaldo Carlos Goulart, subcoordenador do Centro dos Conselhos Comunitários de Segurança do Paraná (Ceconseg), elencou estatísticas: de todos os chamados recebidos pelo canal de denúncias 190 no Paraná, quatro a cada 10 denunciam perturbação de sossego. Nos fins de semana, a contravenção representa até 80% de todas as denúncias.

A perturbação de sossego é a denúncia mais recorrente realizada pelos moradores paranaenses, estando logo à frente de casos de violência doméstica e familiar, que representam 16% de todos os chamados.

“Se o número tem essa dimensão, significa que as ferramentas que o Estado está utilizando não estão funcionando”, acredita o major. A lavratura de termos circunstanciados é um dos encaminhamentos aplicados, mas muitas vezes acaba ineficaz – a tramitação costuma levar cerca de dois anos. “Há diversas outras infrações penais que não são coibidas adequadamente pois esse efetivo está tentando dar resposta a um número excessivo de ligações”, ressaltou Goulart.