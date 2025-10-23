Capanema e Paraná - Os deputados estaduais aprovaram o Projeto de Lei nº 583/2024, de autoria da deputada Luciana Rafagnin (PT), que reconhece o município de Capanema como a “Capital Paranaense do Melado”. Localizada no Sudoeste do estado, a cidade é referência na produção do produto, com mais de 400 toneladas anuais, resultado do trabalho conjunto de cooperativas e nove indústrias de médio porte, que geram centenas de empregos diretos.

“Nosso objetivo é valorizar a produção local, fortalecer a economia e preservar a identidade cultural do município. O melado é símbolo do trabalho, da criatividade e da história das famílias que construíram Capanema”, afirmou a deputada Luciana Rafagnin.

Segundo a parlamentar, o título reforça a importância econômica e cultural do produto e amplia a visibilidade de Capanema nos cenários estadual e nacional, consolidando o município como referência na produção e promoção de um dos alimentos mais tradicionais do interior do Paraná.