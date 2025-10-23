Capanema e Paraná - Os deputados estaduais aprovaram o Projeto de Lei nº 583/2024, de autoria da deputada Luciana Rafagnin (PT), que reconhece o município de Capanema como a “Capital Paranaense do Melado”. Localizada no Sudoeste do estado, a cidade é referência na produção do produto, com mais de 400 toneladas anuais, resultado do trabalho conjunto de cooperativas e nove indústrias de médio porte, que geram centenas de empregos diretos.
“Nosso objetivo é valorizar a produção local, fortalecer a economia e preservar a identidade cultural do município. O melado é símbolo do trabalho, da criatividade e da história das famílias que construíram Capanema”, afirmou a deputada Luciana Rafagnin.
Segundo a parlamentar, o título reforça a importância econômica e cultural do produto e amplia a visibilidade de Capanema nos cenários estadual e nacional, consolidando o município como referência na produção e promoção de um dos alimentos mais tradicionais do interior do Paraná.
A História e o Crescimento da Produção de Melado em Capanema
A produção de melado em Capanema teve início na década de 1980, com famílias agricultoras que fabricavam o produto de forma artesanal. Com o passar dos anos, a atividade se expandiu, ganhou escala industrial e se tornou uma das principais fontes de renda da região.
Festa do Melado: Tradição e Turismo em Capanema
O município também se destaca pela Festa do Melado, evento tradicional que já chegou à 22ª edição e atraiu cerca de 150 mil visitantes. A festividade reúne exposições de produtores, gastronomia típica, apresentações culturais e shows, movimentando o turismo e impulsionando a economia local.
Reconhecimento e Qualidade do Melado de Capanema
O melado de Capanema possui Indicação Geográfica (IG) concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), selo que garante a autenticidade e a qualidade do produto, além de valorizar as tradições e o saber-fazer da agricultura familiar.
