Curitiba e Paraná - Para reforçar a conscientização sobre o câncer de mama, a Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Paraná realizou, nesta segunda-feira (13), uma roda de conversa com especialistas e mulheres que enfrentaram a doença.

“O Outubro Rosa é um tema que se resolve com informação, divulgação e prevenção. É um momento de ouvir e aprender com quem viveu na pele essa realidade”, destacou o presidente da Comissão, deputado Nelson Justus (União). Segundo ele, a ação reforça o papel do Legislativo em promover iniciativas voltadas à saúde da mulher.

A deputada Clora Pinheiro (PSD), vice-presidente da Comissão, propôs ampliar o alcance da campanha: “Precisamos transformar o Outubro Rosa em um ano rosa. Muitas mulheres descobrem o câncer em outubro e enfrentam atrasos no tratamento. Por isso, sugerimos a criação do Junho Rosa, para incentivar o cuidado contínuo”.

A estudante de Direito Tainá Machado, diagnosticada tardiamente com câncer de mama, reforçou a importância da informação técnica. “As mulheres precisam conhecer o próprio corpo e saber questionar. O conhecimento é fundamental para um diagnóstico precoce”, afirmou. Ela elogiou o espaço criado pela Assembleia: “Nem sempre temos voz. Aqui, conseguimos”.

O evento aconteceu no 13º andar da Assembleia e reuniu servidoras, sobreviventes do câncer e representantes de projetos como o grupo Amigas da Mama, que presta apoio a pacientes em todo o estado.