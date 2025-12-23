Curitiba - O programa Assembleia nos Bairros, iniciativa da Assembleia Legislativa do Paraná em parceria com a Prefeitura de Curitiba, consolida-se como uma das maiores ações de aproximação entre o Poder Público e a população da capital. Desde a primeira edição, em maio deste ano, até a quinta, realizada no fim de outubro, já foram contabilizados 16 mil atendimentos gratuitos e anunciados mais de R$ 26 milhões em investimentos destinados diretamente a melhorias nas regiões que receberam o evento.

Criado com o objetivo de levar serviços públicos, estrutura de atendimento e diálogo direto aos moradores de Curitiba, o programa percorreu as regionais Boqueirão, Portão/Fazendinha, Santa Felicidade, Pinheirinho e Bairro Novo. Ao longo das edições, foram ofertados serviços como emissão e regularização de título de eleitor pelo TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), orientações jurídicas gratuitas via Defensoria Pública, acolhimento da Procuradoria da Mulher, vacinação, exames preventivos, cadastro em programas sociais, cursos profissionalizantes, atividades culturais, esportivas e de lazer, além de ações voltadas ao empreendedorismo e ao bem-estar.

O programa Assembleia nos Bairros vem se consolidando como uma importante iniciativa da Casa, em parceria com a Prefeitura de Curitiba, para aproximar o Poder Legislativo da população. Ele tem se destacado também pelo anúncio de investimentos nos bairros.

Edições

Na 1ª edição, realizada em maio, no Terminal do Carmo, no bairro Boqueirão, foram registrados mais de 2 mil atendimentos, com destaque para 104 ações do TRE-PR e 70 da Defensoria Pública, além de atividades culturais e orientações jurídicas.

Na 2ª edição, em junho, na Regional Portão, bairro Fazendinha, o número de atendimentos superou 4 mil. Além da ampla participação do TRE-PR e da Defensoria Pública, o evento foi marcado pelo anúncio de investimentos de R$ 8 milhões para a revitalização do parque linear às margens do Rio Barigui, reforçando o caráter social e comunitário da iniciativa.

Já na 3ª edição, em Santa Felicidade, cerca de 1,2 mil pessoas participaram, com mais de 1,4 mil atendimentos realizados. Foram oferecidos serviços gratuitos que abrangeram desde saúde e assistência jurídica até atividades culturais e de lazer. O destaque foi o anúncio da obra de correção geométrica da Rua João Azolin, na esquina com a Rua Nicolau José Gravina, no valor de R$ 5 milhões.

Na 4ª edição, na Regional do Pinheirinho, 5,4 mil atendimentos foram realizados para a população. O destaque foi para a Secretaria Municipal de Trânsito (SMDT), que concentrou 1.023 atendimentos, seguida pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ), com 700 registros, e pelas secretarias de Saúde (SMS) e de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), ambas com 500 atendimentos cada. O investimento anunciado pelo presidente Alexandre Curi foi a aquisição de um aparelho de ressonância nuclear magnética para o Hospital do Idoso, estimado em R$ 5 milhões.