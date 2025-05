Assembleia nos Bairros: Primeira edição realiza mais de 2 mil atendimentos

Curitiba - A primeira edição do Assembleia nos Bairros, realizada nesta quarta-feira (28), no Terminal do Carmo, no bairro Boqueirão, ficou marcada pela ampla oferta de serviços e pela realização de mais de dois mil atendimentos. A iniciativa foi promovida em parceria com a Prefeitura de Curitiba.

Serviços mais procurados

Entre os serviços mais buscados pelos participantes, destacaram-se os relacionados à regularização de documentos, emissão de novos títulos e transferência de domicílio, ofertados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), que realizou 104 atendimentos.

Um dos cidadãos atendidos foi o açougueiro João Lemos Rocha Batista, que, mesmo morando em Curitiba há cinco anos, ainda não havia feito a transferência do título de eleitor.

“Já aproveitei para regularizar tudo. Só estava justificando desde que vim para o Paraná. Agora vou poder votar aqui”, afirmou.

A Defensoria Pública do Estado do Paraná também registrou grande procura. No posto da Assembleia Legislativa, foram realizados 70 atendimentos, incluindo o de Alessandra Cristiane Mota Pedasoli, que buscava informações sobre curatela:

“Vim aqui buscar uma orientação sobre uma tia, que morava comigo, mas tive que colocá-la em uma casa de repouso devido à demência severa. Eu não conseguia cuidar dela sozinha. Vim entender como funciona o processo de curatela, pois sou eu quem cuida da aposentadoria que ela recebe”.

Avaliação dos organizadores

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), destacou a importância do evento:

“A quantidade de atendimentos e a satisfação da comunidade em receber a Assembleia Legislativa provam que estamos no caminho certo”.

Prefeitura de Curitiba oferece serviços essenciais

A Prefeitura de Curitiba também participou ativamente, oferecendo diversos serviços gratuitos:

350 vacinas contra a gripe aplicadas ;

; Distribuição de mil mudas de árvores ;

; 70 atendimentos pela Secretaria de Educação ;

; 75 atendimentos pela Secretaria de Esportes ;

; 52 pessoas encaminhadas para vagas de emprego pelo SINE ;

; 15 cortes de cabelo e serviços de esmaltação ;

; 30 atendimentos pela Fundação de Assistência Social ;

; 45 cidadãos atendidos pelo Fala Móvel ;

; No setor de bem-estar animal, foram 4 microchipagens, 30 atendimentos veterinários e 15 castrações agendadas.

Órgãos como o Conselho Tutelar de Curitiba, Sanepar e Urbs também participaram, contribuindo para os centenas de atendimentos realizados.

A ação mobilizou cerca de 200 funcionários e prestadores de serviços, além de mais de 380 pessoas nas apresentações culturais que animaram o evento.