Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná recebeu, na manhã desta terça-feira (20), a terceira oficina do ciclo ComunicaLab Paraná. A série de palestras, realizada pela Escola do Legislativo, com iniciativa do Instituto Fala! e apoio do Google, tem como objetivo apresentar ferramentas que aperfeiçoam o trabalho de jornalistas e comunicadores. O tema do encontro, realizado no Plenarinho da Casa de Leis, foi “Gestão e Análise de Tráfego e Audiência”. O instrutor Higor Paulino apresentou recursos gratuitos do Google que podem ser utilizados para a análise de métricas, insights e otimização de resultados em mecanismos de busca.

Ao explicar o objetivo da oficina, Higor Paulino declarou: “A ideia é mostrar como a gente consegue fazer a gestão da audiência online em portais de notícias. O objetivo é apresentar aos jornalistas essas questões do marketing, que estão um pouco mais distantes da lógica jornalística do dia a dia. Também foram apresentados alguns conceitos de indexação de conteúdo no Google, uma lógica muito importante para quem trabalha com comunicação”.

Ferramentas e Análise de Dados

Começando pelo Google Analytics 4, o jornalista descreveu o funcionamento da ferramenta, especificando nomenclaturas e esclarecendo a possibilidade de extrair dados e criar relatórios que permitam um melhor gerenciamento de ações baseadas no comportamento do usuário. Em seguida, Higor Paulino apresentou o News Consumer Insights, instrumento útil para comunicadores na captação de informações acerca do conteúdo produzido, ou seja, como o leitor navega pelo site e quais assuntos alcançam maior projeção e obtêm mais atenção do público.