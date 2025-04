Assembleia Legislativa recebe Seminário sobre Trabalho e Meio Ambiente

POLÍTICA

Gaema aponta 125 áreas irregulares no Oeste, 40 loteamentos em Cascavel

Uma investigação coordenada pelo Ministério Público do Paraná, por meio do Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente), identificou 125 áreas com indícios de irregularidades urbanísticas em 52 municípios do Oeste do Paraná. Cascavel lidera o ranking com 40 empreendimentos embargados por irregularidades como parcelamentos clandestinos e loteamentos sem qualquer autorização legal. […]