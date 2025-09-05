Assembleia Legislativa realiza sessão solene em celebração à Semana da Pátria

“Celebrar a Semana da Pátria é reafirmar nosso compromisso com os valores que nos unem como nação: o amor ao Brasil, o respeito à liberdade e a gratidão por todos aqueles que, com bravura, defenderam nossa soberania. Este é um momento de reconhecimento e memória, mas também de inspiração para que novas gerações compreendam a importância de preservar a história, a independência e os ideais que sustentam nossa pátria”, destacou o deputado Gilson de Souza.

Curitiba - A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) vai realizar, no próximo dia 10 de setembro, às 19 horas, uma sessão solene em celebração à Semana da Pátria . A iniciativa atende solicitação do deputado estadual Gilson de Souza (PL), líder do Partido Liberal na Casa. O evento será marcado por uma homenagem especial aos veteranos e expedicionários do Exército Brasileiro, reconhecendo a coragem e o legado dos heróis que lutaram em defesa do Brasil.

Também receberão homenagens a Legião Paranaense do Expedicionário, a Bateria de Veteranos do 5° Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado (5º GAC AP), a Confraria Santo Graal (na pessoa do Sr. Láercio José Licheski), a Liga Defesa Nacional, a Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz (Boinas Azuis), os Veteranos do 5º Batalhão Logístico Blindado (5º B Log Bld), a Academia de Medalhística Cívico Militar do Brasil, a Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, além do Coronel Carlos Roberto Pauloni, do Sargento Cesar Augusto Villanova e do Capitão de Mar e Guerra Fausto Calazans de Toledo Ribas Junior.

Evento

A solenidade será aberta ao público e acontece no Plenário da Alep, localizado na Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, em Curitiba. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3350-4035.

Fonte: Alep