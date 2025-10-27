Curitiba e Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná, por meio da Escola do Legislativo, em parceria com o Fórum dos Gestores de Cultura do Paraná, realiza no dia 3 de novembro o encontro “Inteligência Artificial nas Políticas Culturais e na Gestão Pública da Cultura”. O evento, com apoio da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e da Confederação Nacional de Municípios (CNM), ocorrerá das 8h às 17h no Plenarinho da Assembleia Legislativa.

Inteligência Artificial

Este evento inédito tem como objetivo promover o debate sobre o impacto da Inteligência Artificial (IA) nas políticas culturais e na gestão pública da cultura. O encontro reunirá gestores municipais e estaduais, pesquisadores, produtores culturais e especialistas em tecnologia para discutir os desafios e oportunidades que a IA oferece ao setor.

Serão abordados temas como o uso da IA na preservação do patrimônio cultural, na produção artística, na análise de dados culturais e na otimização de processos administrativos. Também serão discutidas as implicações éticas e sociais da tecnologia, buscando caminhos para garantir que ela contribua para a diversidade e democratização do acesso à cultura.