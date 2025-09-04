Assembleia Legislativa promove audiência pública sobre porte de armas para vigilantes

Curitiba - A Assembleia Legislativa do Paraná realizou, nesta quarta-feira (3), uma audiência pública com o tema “Debates acerca da regulamentação e os limites do porte de arma para vigilantes”, proposta pelo deputado estadual Tito Barichello (União). O encontro reuniu especialistas e representantes da categoria para discutir possíveis mudanças na legislação, que atualmente restringe o porte de arma dos vigilantes apenas ao horário de trabalho.

Em sua fala de abertura, o deputado Tito Barichello destacou a relevância da atividade profissional.

“Temos aproximadamente 30 mil vigilantes no Estado, um número superior ao efetivo somado de policiais militares e civis, que é de cerca de 27 mil. Isso mostra a importância do trabalho desses profissionais na segurança pública. Infelizmente, nossa legislação atual desarma pessoas honestas, trabalhadoras e que cuidam da sociedade. Precisamos rever a Lei 10.826, que é federal, para permitir que os vigilantes possam portar suas armas com segurança também fora do expediente”, afirmou o parlamentar.

No Brasil, são estimados cerca de 570 mil vigilantes, sendo 15% deles mulheres. Barichello também lembrou que a segurança pública deve ser entendida como responsabilidade coletiva.

“Ainda há quem pense que crime é apenas problema da polícia. Mas precisamos compreender que se trata de uma responsabilidade de toda a sociedade. Os vigilantes fazem parte desse controle informal, essencial para reduzir a criminalidade”, completou.

Reivindicações e mobilização nacional

O presidente da Federação dos Vigilantes do Estado do Paraná e do Sindicato dos Vigilantes de Curitiba e Região, João Soares, reforçou a principal reivindicação da classe: a extensão do porte de armas para além do ambiente de trabalho.

“Hoje, o vigilante está armado no posto de serviço, mas, ao deixar o expediente, fica vulnerável. Muitos acabam sendo alvos de criminosos, que inclusive sequestram familiares para facilitar assaltos em agências bancárias, no transporte de valores e em outros locais. É contraditório proteger a sociedade no trabalho e não ter o direito de se defender fora dele”, afirmou.

Soares lembrou que a luta pela mudança é nacional e exige alteração em lei federal. “Temos quase um milhão de vigilantes em todo o Brasil. Essa mobilização começa nas Assembleias Legislativas, como está acontecendo aqui no Paraná, para depois chegar ao Congresso Nacional”, ressaltou.