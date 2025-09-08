Assembleia Legislativa lamenta falecimento do ex-deputado Werner Wanderer

Curitiba - A Assembleia Legislativa do Paraná, por meio de sua Comissão Executiva, lamenta o falecimento do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Marechal Cândido Rondon, Werner Wanderer, ocorrido neste domingo (7), aos 86 anos.
Wanderer foi deputado estadual por quatro mandatos e deputado federal por três legislaturas, além de ter sido prefeito de Marechal Cândido Rondon entre 1965 e 1970.
Perfil
Wanderer teve uma trajetória marcada pela dedicação à vida pública. Iniciou sua carreira como Fiscal Geral na gestão do então prefeito Arlindo Alberto Lamb e, por indicação dele, assumiu a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, em 2 de dezembro de 1965, tornando-se um dos prefeitos mais jovens do país na época. Permaneceu no cargo até 17 de fevereiro de 1970.
Na sequência, consolidou sua atuação política como deputado estadual por quatro mandatos consecutivos, entre 1975 e 1991, e deputado federal por três legislaturas, de 1991 a 2003. Ao longo da vida pública, defendeu pautas ligadas ao desenvolvimento regional, à agricultura e à infraestrutura, além de manter forte atuação junto à comunidade do Oeste do Paraná.
A Comissão Executiva da Assembleia expressa solidariedade aos familiares, amigos e à população de Marechal Cândido Rondon, reconhecendo a contribuição de Werner Wanderer para o fortalecimento do Paraná e para a história política do Estado.
Fonte: Alep