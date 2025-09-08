Assembleia Legislativa lamenta falecimento do ex-deputado Werner Wanderer

Curitiba - A Assembleia Legislativa do Paraná, por meio de sua Comissão Executiva, lamenta o falecimento do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Marechal Cândido Rondon, Werner Wanderer, ocorrido neste domingo (7), aos 86 anos.

Wanderer foi deputado estadual por quatro mandatos e deputado federal por três legislaturas, além de ter sido prefeito de Marechal Cândido Rondon entre 1965 e 1970.

Perfil

Wanderer teve uma trajetória marcada pela dedicação à vida pública. Iniciou sua carreira como Fiscal Geral na gestão do então prefeito Arlindo Alberto Lamb e, por indicação dele, assumiu a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, em 2 de dezembro de 1965, tornando-se um dos prefeitos mais jovens do país na época. Permaneceu no cargo até 17 de fevereiro de 1970.