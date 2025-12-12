Curitiba - A Assembleia Legislativa do Paraná fecha a última semana de atividades antes do recesso parlamentar — de 19 de dezembro a 7 de janeiro — com audiências públicas e sessões solenes que abordam infraestrutura, meio ambiente, transparência e homenagens a instituições e personalidades que contribuem para o desenvolvimento do Estado.
Debate sobre regulação do gás canalizado abre a semana
A agenda começa na segunda-feira (15), às 10h30, com a audiência pública “Competências Constitucionais dos Estados na Regulação da Infraestrutura do Gás Canalizado”, no Plenarinho.
O debate ocorre em meio à análise de normas federais e propostas da ANP que podem impactar a autonomia dos Estados definida na Constituição.
A iniciativa é do presidente da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD); do líder do Governo, Hussein Bakri (PSD); do coordenador da Frente Parlamentar da Engenharia, deputado Fabio Oliveira (Podemos); e do presidente da Comissão de Indústria, deputado Luiz Fernando Guerra (União).
Bosque da Copel volta ao centro das discussões
Ainda na segunda-feira, às 18h, o deputado Arilson Chiorato (PT) promove a audiência pública “Bosque da Copel: Direito à Cidade Sustentável e Transparência”.
O encontro discute o futuro da área do Bigorrilho, em Curitiba — vendida pela Copel em 2024 — e os impactos urbanísticos, ambientais e sociais do uso do espaço.
Sessão celebra os 172 anos da Emancipação Política do Paraná
Na terça-feira (16), às 11h, o Plenário sedia a sessão solene em homenagem aos 172 anos da Emancipação Política do Paraná, comemorados em 19 de dezembro. Assim, a iniciativa é dos deputados Ney Leprevost (União) e Alexandre Curi.
A solenidade marca a trajetória do Estado desde a Lei Imperial nº 704, de 1853, que separou o Paraná de São Paulo. O evento tem parceria do Movimento Pró-Paraná e reforça a relevância econômica e histórica do Estado, hoje com quase 12 milhões de habitantes.
Crocodiles é homenageado após tetracampeonato brasileiro
Também na terça-feira, às 15h, no Salão Nobre, Ney Leprevost homenageia o Coritiba Crocodiles pelo título do Brasil Bowl, que garantiu o tetracampeonato brasileiro de futebol americano.
Assim, o feito ganha simbolismo especial por ser o primeiro após o acidente com o ônibus da equipe, em 2024, que vitimou três atletas: Daniel Santos, Lucas Padilha e Lucas Barros. O Croco soma ainda 12 títulos estaduais.
Movimento Legendários recebe reconhecimento
Às 19h, o Plenário recebe sessão solene em homenagem ao movimento Legendários, reconhecido pelo trabalho social e pela promoção de valores familiares. Ademais, a proposta é dos deputados Fabio Oliveira (Podemos) e Alexandre Curi.
Sessão na quarta destaca Apaes e Febiex
Na quarta-feira (17), às 14h, ocorre a sessão solene em reconhecimento às lideranças das Apaes, da Febiex/PR e de entidades coirmãs.
Portanto, a iniciativa de Alexandre Curi e do deputado Pedro Paulo Bazana (PSD) destaca o papel das instituições no atendimento e na defesa dos direitos das pessoas com deficiência no Paraná.
Recesso parlamentar inicia dia 19 de dezembro
Ademais, com o encerramento das atividades legislativas, o recesso parlamentar da Alep começa em 19 de dezembro e segue até 7 de janeiro.
Por fim, as sessões plenárias retornam no dia 2 de fevereiro.
Fonte: Alep