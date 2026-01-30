Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná inicia oficialmente, na próxima segunda-feira (2), o Ano Legislativo de 2026. Às 14h30, no Plenário Waldemar Daros, será realizada a Sessão Solene de Instalação, marcando a abertura da quarta sessão da 20ª Legislatura e o retorno das atividades parlamentares após o recesso regimental.

No mesmo dia, terá início a primeira sessão ordinária de 2026, quando deputados e deputadas apreciarão os primeiros projetos do ano.

O presidente da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), destacou a continuidade do trabalho desenvolvido em 2025, ano em que foram aprovados 700 projetos de lei e ampliado o diálogo com a sociedade por meio de audiências públicas, Assembleia Itinerante e Assembleia nos Bairros. “Em 2026, seguimos com uma Assembleia aberta e presente nos municípios, focada em temas de interesse público e na construção de políticas que melhorem a vida das pessoas”, afirmou.

O primeiro-secretário, deputado Gugu Bueno (PSD), reforçou o compromisso com a estabilidade institucional e a condução responsável dos trabalhos legislativos. Segundo ele, a Mesa Executiva manterá a Casa organizada, econômica e transparente, garantindo eficiência administrativa e respeito às normas.

A segunda-secretária, deputada Maria Victoria (PP), ressaltou que as atividades serão retomadas com seriedade, diálogo e transparência, com foco em pautas de interesse público, especialmente nas áreas de saúde, educação, primeira infância, desenvolvimento regional e proteção social.

A cerimônia contará com a leitura da Mensagem Anual do Poder Executivo, que apresenta balanço das ações de 2025 e as prioridades para 2026.

Ordem do dia

A pauta da primeira sessão ordinária inclui oito itens. Entre eles, o projeto de lei 542/2025, de Alexandre Curi e Anibelli Neto (MDB), que institui o Vale da Rota da Seda do Paraná, consolidando o Estado como líder nacional na produção de casulos de bicho-da-seda.