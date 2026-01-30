Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná inicia oficialmente, na próxima segunda-feira (2), o Ano Legislativo de 2026. Às 14h30, no Plenário Waldemar Daros, será realizada a Sessão Solene de Instalação, marcando a abertura da quarta sessão da 20ª Legislatura e o retorno das atividades parlamentares após o recesso regimental.
No mesmo dia, terá início a primeira sessão ordinária de 2026, quando deputados e deputadas apreciarão os primeiros projetos do ano.
O presidente da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), destacou a continuidade do trabalho desenvolvido em 2025, ano em que foram aprovados 700 projetos de lei e ampliado o diálogo com a sociedade por meio de audiências públicas, Assembleia Itinerante e Assembleia nos Bairros. “Em 2026, seguimos com uma Assembleia aberta e presente nos municípios, focada em temas de interesse público e na construção de políticas que melhorem a vida das pessoas”, afirmou.
O primeiro-secretário, deputado Gugu Bueno (PSD), reforçou o compromisso com a estabilidade institucional e a condução responsável dos trabalhos legislativos. Segundo ele, a Mesa Executiva manterá a Casa organizada, econômica e transparente, garantindo eficiência administrativa e respeito às normas.
A segunda-secretária, deputada Maria Victoria (PP), ressaltou que as atividades serão retomadas com seriedade, diálogo e transparência, com foco em pautas de interesse público, especialmente nas áreas de saúde, educação, primeira infância, desenvolvimento regional e proteção social.
A cerimônia contará com a leitura da Mensagem Anual do Poder Executivo, que apresenta balanço das ações de 2025 e as prioridades para 2026.
Ordem do dia
A pauta da primeira sessão ordinária inclui oito itens. Entre eles, o projeto de lei 542/2025, de Alexandre Curi e Anibelli Neto (MDB), que institui o Vale da Rota da Seda do Paraná, consolidando o Estado como líder nacional na produção de casulos de bicho-da-seda.
O projeto 158/2024, do deputado Cobra Repórter (PSD), institui a “Semana Estadual de Conscientização e Prevenção às Doenças em Animais Idosos” e a “Campanha de Solidariedade para Adoção de Animais Idosos”.
O projeto 1072/2025, do Tribunal de Justiça do Paraná, extingue os serviços distritais de Vila Rica do Ivaí e de José Lacerda, alterando a Lei nº 14.277/2003.
Cinco proposições seguem em turno único, como o projeto 9/2025, de Luiz Corti (PSB), que institui o Dia e a Semana Estadual do Agronegócio, e o projeto 436/2025, de Marli Paulino (SD), que reconhece a Festa da Tainha de Guaratuba como manifestação cultural e gastronômica.
O projeto de resolução 18/2025, da Mesa Executiva, denomina “Deputado Algaci Ormário Túlio” a Sala da Diretoria de Comunicação da Assembleia, em homenagem ao ex-deputado e radialista.
Serão ainda apreciadas propostas que concedem título de utilidade pública à Associação Pescadores de Vidas de Cambará e à Associação Esporte Clube Mengão Lindoia, de Curitiba.
Transmissão
A Sessão Solene e a sessão plenária terão transmissão ao vivo pela TV Assembleia, às 14h30, pelo canal 10.2 da TV aberta, canal 16 da Claro/NET e pelo YouTube do Legislativo.
Fonte: Alep