Assembleia Legislativa do Paraná homenageia CACs e clubes de tiro em sessão solene

Os participantes lotaram o Plenário da Assembleia na noite desta quinta-feira (28). Créditos: Valdir Amaral/Alep

Curitiba - A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) promoveu, na noite desta quinta-feira (28), uma sessão solene em homenagem a colecionadores, atiradores desportivos, caçadores (CACs) e clubes de tiro, por iniciativa do deputado Tito Barichello (União). O evento reuniu mais de 500 pessoas, incluindo apoiadores, representantes de grupos e lojistas do setor.

Reconhecimento ao setor de tiro desportivo

Durante a solenidade, o deputado Tito Barichello destacou que a Alep cumpre seu papel de representar a população ao valorizar os CACs e os clubes de tiro. Ele também criticou a política federal que, segundo ele, “persegue os CACs e restringe o funcionamento das entidades”.

Segundo Barichello, os clubes de tiro não oferecem risco à sociedade e são formados por pessoas honestas e trabalhadoras, que cumprem rigorosos critérios legais para exercer a atividade.

“O clube de tiro e a arma dizem respeito à liberdade, e nós pugnamos por ela, como em qualquer país democrático”, afirmou.

Dia dos CACs em Curitiba

A vereadora de Curitiba Tathiana Guzella (União) lembrou que a capital paranaense já conta com uma lei de sua autoria que institui o Dia dos CACs, celebrado em 3 de agosto.

Para ela, a data vai além de uma homenagem e simboliza a defesa da liberdade individual, incluindo o direito de possuir uma arma de fogo para proteção.
Tathiana também destacou a tradição do tiro esportivo no Brasil, lembrando que as primeiras medalhas olímpicas do país vieram dessa modalidade.

“É uma noite especial, em reconhecimento a atiradores, clubes e lojistas que, com muito esforço, vieram de diversas regiões do Paraná para receber essa justa homenagem”, declarou.

Setor em busca de valorização

O presidente da Associação de Caçadores, Atiradores e Colecionadores do Paraná (CAC Paraná), Cristiano Castelli, reforçou a importância do evento, especialmente em um momento em que o setor enfrenta restrições federais.

“Somos um segmento forte e continuaremos lutando para mostrar que trabalhamos com seriedade, segurança e dentro da legalidade”, afirmou Castelli, destacando a presença de mais de 500 pessoas como demonstração da força da categoria.

Apoio jurídico e união dos CACs

O advogado Filipe Palmas, especialista em legislação de armas e diretor jurídico da Associação de Lojas de Clubes de Tiro do Paraná (ALCP), se colocou à disposição para auxiliar os participantes:

“Hoje temos 1,7 milhão de armas registradas no Sinarme e 1.700 CACs. Estamos aqui para apoiar e trabalhar por vocês”, disse.

Adriano Piecarz, coordenador estadual do movimento Proarmas Brasil, destacou a necessidade de mobilização e ocupação de espaços de poder.

“Vivemos um momento de perdas de liberdade, principalmente a de expressão. O governo quer nos desarmar. Precisamos ocupar espaços e lutar pelos nossos direitos”, alertou.

Lista de homenageados

Durante a sessão, foram homenageados a equipe brasileira de Tiro Desportivo, que representará o Brasil no Mundial da África do Sul, além de diversas entidades e clubes do setor. Confira a lista completa:

  • 357 Clube Escola de Tiro
  • Ares Base de Treinamento
  • Associação de Tiro Rondonense
  • Ávila Clube de Tiro
  • Aymoré Armas
  • Agropecuária Santa Mônica
  • Associação dos Atiradores e Caçadores do Noroeste do Paraná (Acanp)
  • Airsoft Linha Verde
  • Cate Clube de Tiro
  • Centro de Treinamento de Tiro Esportivo e Caça Hilbert
  • Centro de Treinamento e Clube 454
  • Centro de Treinamento Freedom Shooters
  • Chás Mate Real
  • Clube de Caça e Tiro do Pinhão
  • Clube de Caça, Pesca e Tiro Toca do Javali
  • Clube de Tiro Bella Imagem
  • Clube de Tiro Campina da Lagoa
  • Clube de Tiro de Ponta Grossa (CTPG)
  • Clube de Tiro e Caça do Norte Pioneiro
  • Clube de Tiro e Caça São Miguel
  • Clube de Tiro Guairacá
  • Clube de Tiro Irati
  • Clube de Tiro Metralhas
  • Clube de Tiro Nativos
  • Clube de Tiro Patriotas
  • Clube de Tiro Velho Texas
  • Clube e Escola de Tiro Ineds
  • Clube Esportivo Velho Oeste
  • Clube de Tiro Ponto 22
  • Equipe de Atletas Targo
  • Federais Clube de Tiro
  • General Clube de Tiro
  • Galpão de Caça e Tiro
  • Guarda Municipal de Ponta Grossa
  • Guarda Municipal de Almirante Tamandaré
  • Grupo 12zeiros CWB
  • Grupo Moninter
  • Hobby Pesca Artigos para Pesca Ltda.
  • Loja Olímpica Armas
  • Magnum 500 Clube de Tiro
  • Orion Clube de Tiro
  • Spartan Clube de Tiro Ltda.
  • SK Clube de Tiro
  • Toca do Javali Armas e Munições
  • Zzoper Clube de Tiro

Fonte: Alep

