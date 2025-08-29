Assembleia Legislativa do Paraná homenageia CACs e clubes de tiro em sessão solene

Curitiba - A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) promoveu, na noite desta quinta-feira (28), uma sessão solene em homenagem a colecionadores, atiradores desportivos, caçadores (CACs) e clubes de tiro, por iniciativa do deputado Tito Barichello (União). O evento reuniu mais de 500 pessoas, incluindo apoiadores, representantes de grupos e lojistas do setor.
Reconhecimento ao setor de tiro desportivo
Durante a solenidade, o deputado Tito Barichello destacou que a Alep cumpre seu papel de representar a população ao valorizar os CACs e os clubes de tiro. Ele também criticou a política federal que, segundo ele, “persegue os CACs e restringe o funcionamento das entidades”.
Segundo Barichello, os clubes de tiro não oferecem risco à sociedade e são formados por pessoas honestas e trabalhadoras, que cumprem rigorosos critérios legais para exercer a atividade.
“O clube de tiro e a arma dizem respeito à liberdade, e nós pugnamos por ela, como em qualquer país democrático”, afirmou.
Dia dos CACs em Curitiba
A vereadora de Curitiba Tathiana Guzella (União) lembrou que a capital paranaense já conta com uma lei de sua autoria que institui o Dia dos CACs, celebrado em 3 de agosto.
Para ela, a data vai além de uma homenagem e simboliza a defesa da liberdade individual, incluindo o direito de possuir uma arma de fogo para proteção.
Tathiana também destacou a tradição do tiro esportivo no Brasil, lembrando que as primeiras medalhas olímpicas do país vieram dessa modalidade.
“É uma noite especial, em reconhecimento a atiradores, clubes e lojistas que, com muito esforço, vieram de diversas regiões do Paraná para receber essa justa homenagem”, declarou.
Setor em busca de valorização
O presidente da Associação de Caçadores, Atiradores e Colecionadores do Paraná (CAC Paraná), Cristiano Castelli, reforçou a importância do evento, especialmente em um momento em que o setor enfrenta restrições federais.
“Somos um segmento forte e continuaremos lutando para mostrar que trabalhamos com seriedade, segurança e dentro da legalidade”, afirmou Castelli, destacando a presença de mais de 500 pessoas como demonstração da força da categoria.
Apoio jurídico e união dos CACs
O advogado Filipe Palmas, especialista em legislação de armas e diretor jurídico da Associação de Lojas de Clubes de Tiro do Paraná (ALCP), se colocou à disposição para auxiliar os participantes:
“Hoje temos 1,7 milhão de armas registradas no Sinarme e 1.700 CACs. Estamos aqui para apoiar e trabalhar por vocês”, disse.
Já Adriano Piecarz, coordenador estadual do movimento Proarmas Brasil, destacou a necessidade de mobilização e ocupação de espaços de poder.
“Vivemos um momento de perdas de liberdade, principalmente a de expressão. O governo quer nos desarmar. Precisamos ocupar espaços e lutar pelos nossos direitos”, alertou.
Lista de homenageados
Durante a sessão, foram homenageados a equipe brasileira de Tiro Desportivo, que representará o Brasil no Mundial da África do Sul, além de diversas entidades e clubes do setor. Confira a lista completa:
- 357 Clube Escola de Tiro
- Ares Base de Treinamento
- Associação de Tiro Rondonense
- Ávila Clube de Tiro
- Aymoré Armas
- Agropecuária Santa Mônica
- Associação dos Atiradores e Caçadores do Noroeste do Paraná (Acanp)
- Airsoft Linha Verde
- Cate Clube de Tiro
- Centro de Treinamento de Tiro Esportivo e Caça Hilbert
- Centro de Treinamento e Clube 454
- Centro de Treinamento Freedom Shooters
- Chás Mate Real
- Clube de Caça e Tiro do Pinhão
- Clube de Caça, Pesca e Tiro Toca do Javali
- Clube de Tiro Bella Imagem
- Clube de Tiro Campina da Lagoa
- Clube de Tiro de Ponta Grossa (CTPG)
- Clube de Tiro e Caça do Norte Pioneiro
- Clube de Tiro e Caça São Miguel
- Clube de Tiro Guairacá
- Clube de Tiro Irati
- Clube de Tiro Metralhas
- Clube de Tiro Nativos
- Clube de Tiro Patriotas
- Clube de Tiro Velho Texas
- Clube e Escola de Tiro Ineds
- Clube Esportivo Velho Oeste
- Clube de Tiro Ponto 22
- Equipe de Atletas Targo
- Federais Clube de Tiro
- General Clube de Tiro
- Galpão de Caça e Tiro
- Guarda Municipal de Ponta Grossa
- Guarda Municipal de Almirante Tamandaré
- Grupo 12zeiros CWB
- Grupo Moninter
- Hobby Pesca Artigos para Pesca Ltda.
- Loja Olímpica Armas
- Magnum 500 Clube de Tiro
- Orion Clube de Tiro
- Spartan Clube de Tiro Ltda.
- SK Clube de Tiro
- Toca do Javali Armas e Munições
- Zzoper Clube de Tiro
