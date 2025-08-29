Assembleia Legislativa do Paraná homenageia CACs e clubes de tiro em sessão solene

Curitiba - A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) promoveu, na noite desta quinta-feira (28), uma sessão solene em homenagem a colecionadores, atiradores desportivos, caçadores (CACs) e clubes de tiro, por iniciativa do deputado Tito Barichello (União). O evento reuniu mais de 500 pessoas, incluindo apoiadores, representantes de grupos e lojistas do setor.

Reconhecimento ao setor de tiro desportivo

Durante a solenidade, o deputado Tito Barichello destacou que a Alep cumpre seu papel de representar a população ao valorizar os CACs e os clubes de tiro. Ele também criticou a política federal que, segundo ele, “persegue os CACs e restringe o funcionamento das entidades”.

Segundo Barichello, os clubes de tiro não oferecem risco à sociedade e são formados por pessoas honestas e trabalhadoras, que cumprem rigorosos critérios legais para exercer a atividade.

“O clube de tiro e a arma dizem respeito à liberdade, e nós pugnamos por ela, como em qualquer país democrático”, afirmou.

Dia dos CACs em Curitiba

A vereadora de Curitiba Tathiana Guzella (União) lembrou que a capital paranaense já conta com uma lei de sua autoria que institui o Dia dos CACs, celebrado em 3 de agosto.

Para ela, a data vai além de uma homenagem e simboliza a defesa da liberdade individual, incluindo o direito de possuir uma arma de fogo para proteção.

Tathiana também destacou a tradição do tiro esportivo no Brasil, lembrando que as primeiras medalhas olímpicas do país vieram dessa modalidade.

“É uma noite especial, em reconhecimento a atiradores, clubes e lojistas que, com muito esforço, vieram de diversas regiões do Paraná para receber essa justa homenagem”, declarou.

Setor em busca de valorização

O presidente da Associação de Caçadores, Atiradores e Colecionadores do Paraná (CAC Paraná), Cristiano Castelli, reforçou a importância do evento, especialmente em um momento em que o setor enfrenta restrições federais.