Assembleia Legislativa debate proteção integral de crianças e adolescentes

Curitiba - A Assembleia Legislativa do Paraná realiza, por iniciativa do deputado estadual Fabio Oliveira (Podemos), no próximo dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 9h30, no Plenarinho, a Audiência Pública “Proteção Integral: um compromisso com Crianças e Adolescentes”.

O encontro tem como objetivo mobilizar a sociedade civil, entidades e gestores públicos em defesa dos direitos da infância e da juventude, promovendo um espaço de diálogo e construção coletiva de soluções.

O deputado Fabio Oliveira ressaltou a importância do tema na Casa de Leis.

“Falar sobre a proteção integral da infância e da adolescência é assumir um compromisso coletivo com o futuro do nosso estado. A presença do Maurício Cunha, com sua vasta experiência, certamente trará inspiração e novos caminhos para avançarmos em políticas públicas mais efetivas. Queremos que esta audiência seja um espaço de diálogo e construção conjunta de soluções”, afirmou.

O debate ganha ainda mais relevância diante dos desafios enfrentados diariamente por crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Questões como negligência, violência doméstica, abandono escolar e falta de acesso a políticas públicas eficazes seguem comprometendo o desenvolvimento integral dessa população.