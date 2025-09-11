Assembleia Legislativa debate proteção integral de crianças e adolescentes

Curitiba - A Assembleia Legislativa do Paraná realiza, por iniciativa do deputado estadual Fabio Oliveira (Podemos), no próximo dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 9h30, no Plenarinho, a Audiência Pública “Proteção Integral: um compromisso com Crianças e Adolescentes”.
O encontro tem como objetivo mobilizar a sociedade civil, entidades e gestores públicos em defesa dos direitos da infância e da juventude, promovendo um espaço de diálogo e construção coletiva de soluções.
O deputado Fabio Oliveira ressaltou a importância do tema na Casa de Leis.
“Falar sobre a proteção integral da infância e da adolescência é assumir um compromisso coletivo com o futuro do nosso estado. A presença do Maurício Cunha, com sua vasta experiência, certamente trará inspiração e novos caminhos para avançarmos em políticas públicas mais efetivas. Queremos que esta audiência seja um espaço de diálogo e construção conjunta de soluções”, afirmou.
O debate ganha ainda mais relevância diante dos desafios enfrentados diariamente por crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Questões como negligência, violência doméstica, abandono escolar e falta de acesso a políticas públicas eficazes seguem comprometendo o desenvolvimento integral dessa população.
Presenças confirmadas
Entre os participantes está o especialista Maurício Cunha, profissional com mais de 30 anos de atuação em projetos sociais voltados a crianças e adolescentes em situação de risco. Administrador, engenheiro, mestre em antropologia social e doutor em políticas públicas, Cunha é fundador do CADI – Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, foi Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e atualmente é Diretor de País do ChildFund Brasil, organização internacional presente em mais de 70 países.
A abordagem, segundo ele, busca a sensibilização da situação atual no Brasil e como identificar casos de abusos, inclusive no meio digital, além de trazer recursos que podem ser acionados para a proteção das crianças, entre outros.
O evento também reunirá representantes de instituições e órgãos municipais e estaduais que atuam diretamente na proteção de crianças e adolescentes.
A audiência é aberta ao público e representa uma oportunidade para fortalecer a rede de proteção social e ampliar o compromisso coletivo em defesa da infância e da adolescência.
Serviço:
- Audiência Pública: “Proteção Integral: um compromisso com Crianças e Adolescentes”
- Data: 23 de setembro de 2025 (terça-feira)
- Horário: 9h30
- Local: Plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
- Endereço: Praça Nossa Senhora de Salette, s/n – Centro Cívico, Curitiba/PR
Fonte: Alep