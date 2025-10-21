Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná realizou nesta terça-feira (21), no Auditório Legislativo, a audiência pública “Paraná Rumo à COP30 – Caminhos para a Transição Ecológica Justa”. O evento foi promovido pela Frente Parlamentar de Promoção Municipalista e pela Comissão Especial da COP30.

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), presidente da Comissão e coordenador da Frente, destacou a importância do encontro como símbolo da capacidade do Paraná de dialogar, integrar setores e transformar ideias em ações. A audiência reuniu representantes do governo, especialistas, setor produtivo e movimentos sociais para discutir os desafios e oportunidades diante das mudanças climáticas.

A COP30, 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, será realizada entre 10 e 21 de novembro de 2025, em Belém (PA). A conferência reúne líderes mundiais, cientistas e representantes da sociedade civil para negociar ações de combate às mudanças climáticas, incluindo a redução de emissões e a transição energética.

Segundo Romanelli, discutir a relação do Paraná com a COP30 é essencial para posicionar o estado no cenário ambiental global. Ele lembrou que o plano de governo e o orçamento estadual já estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o que reforça o compromisso com uma gestão voltada à sustentabilidade.

Instrumentos e ações climáticas

O diretor de Políticas Ambientais da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável (Sedest), Rafael Andreguetto, destacou o protagonismo do estado. Ele citou instrumentos como o Fórum de Mudanças Climáticas, o plano de ação climática, o inventário de gases de efeito estufa, o plano de descarbonização e a futura licitação de R$ 140 milhões para instalação de radares de monitoramento meteorológico.

Segundo ele, o Paraná mostra com ações que está preparado para responder aos impactos das mudanças climáticas. Andreguetto também mencionou programas como Paraná Mais Verde, Poliniza Paraná, ICMS Ecológico e a adesão ao Consórcio Brasil Verde.

Setor produtivo e ciência aliados

Osmir Lavoranti, da Embrapa Florestas, afirmou que o Paraná tem condições de apresentar soluções sustentáveis aliando setor produtivo e agricultura familiar. Defendeu políticas públicas, como incentivo ao uso da madeira na construção civil, que podem ajudar a reduzir a emissão de carbono. “A floresta não é inimiga da agricultura, é sua aliada”, disse.