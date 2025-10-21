Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná realizou nesta terça-feira (21), no Auditório Legislativo, a audiência pública “Paraná Rumo à COP30 – Caminhos para a Transição Ecológica Justa”. O evento foi promovido pela Frente Parlamentar de Promoção Municipalista e pela Comissão Especial da COP30.
O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), presidente da Comissão e coordenador da Frente, destacou a importância do encontro como símbolo da capacidade do Paraná de dialogar, integrar setores e transformar ideias em ações. A audiência reuniu representantes do governo, especialistas, setor produtivo e movimentos sociais para discutir os desafios e oportunidades diante das mudanças climáticas.
A COP30, 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, será realizada entre 10 e 21 de novembro de 2025, em Belém (PA). A conferência reúne líderes mundiais, cientistas e representantes da sociedade civil para negociar ações de combate às mudanças climáticas, incluindo a redução de emissões e a transição energética.
Segundo Romanelli, discutir a relação do Paraná com a COP30 é essencial para posicionar o estado no cenário ambiental global. Ele lembrou que o plano de governo e o orçamento estadual já estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o que reforça o compromisso com uma gestão voltada à sustentabilidade.
Instrumentos e ações climáticas
O diretor de Políticas Ambientais da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável (Sedest), Rafael Andreguetto, destacou o protagonismo do estado. Ele citou instrumentos como o Fórum de Mudanças Climáticas, o plano de ação climática, o inventário de gases de efeito estufa, o plano de descarbonização e a futura licitação de R$ 140 milhões para instalação de radares de monitoramento meteorológico.
Segundo ele, o Paraná mostra com ações que está preparado para responder aos impactos das mudanças climáticas. Andreguetto também mencionou programas como Paraná Mais Verde, Poliniza Paraná, ICMS Ecológico e a adesão ao Consórcio Brasil Verde.
Setor produtivo e ciência aliados
Osmir Lavoranti, da Embrapa Florestas, afirmou que o Paraná tem condições de apresentar soluções sustentáveis aliando setor produtivo e agricultura familiar. Defendeu políticas públicas, como incentivo ao uso da madeira na construção civil, que podem ajudar a reduzir a emissão de carbono. “A floresta não é inimiga da agricultura, é sua aliada”, disse.
Robson Mafioletti, superintendente da Ocepar, reforçou que a sustentabilidade faz parte da rotina do cooperativismo no estado. Destacou ações como capacitações, licenciamento ambiental, plantio direto, integração lavoura-pecuária e a lavagem correta de embalagens de defensivos agrícolas.
Segundo Mafioletti, o Paraná conta com 227 cooperativas, 4,1 milhões de cooperados e mais de R$ 200 bilhões em faturamento. Ele também apresentou o manifesto do cooperativismo brasileiro para a COP30, com propostas sobre segurança alimentar, agricultura de baixo carbono, bioeconomia, financiamento climático e transição energética.
Outras contribuições
O deputado Dr. Leonidas (CDN) ressaltou a importância de alternativas aos combustíveis fósseis e de justiça social para povos originários. Camila Luchese, da Comissão de Sustentabilidade da OAB-PR, falou sobre a necessidade de capacitação jurídica para enfrentar os desafios ambientais.
Tainá Guanini, da Fetaep, cobrou mais espaço para a agricultura familiar nas discussões da COP. Segundo ela, o tema costuma ser relegado a espaços paralelos nas conferências, o que enfraquece a representatividade do setor.
Também participaram do debate:
– Paulo César Naiuack, vice-presidente da Fecomércio;
– Helena Salim de Castro, da Seti (Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior);
– Oromar João Bertol, da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo.
Fonte: Alep