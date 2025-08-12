Assembleia Legislativa celebra 171 anos de história da Polícia Militar do Paraná

“Temos um governo atuante e participativo e o apoio da Assembleia Legislativa, que recentemente aprovou a reestruturação da Polícia Militar e outros projetos relevantes para o setor. Para nós, é uma satisfação estarmos sendo homenageados nesses 171 anos de serviços à comunidade paranaense”, afirmou.

O coronel Paulo Henrique Semmer , subcomandante da PM Paraná, agradeceu as homenagens recebidas na Assembleia Legislativa e ressaltou o trabalho constante da corporação, dia e noite, para combater os problemas das cidades. Ele destacou o atual momento positivo da segurança pública no Paraná.

“Os trabalhadores do Paraná adoram e respeitam a PM. Estamos à disposição de vocês e que Deus abençoe vocês nesse combate ao crime”.

O parlamentar Batatinha (MDB) também participou da solenidade. Segundo ele, a PM do Paraná é a melhor polícia militar do Brasil e que isso precisa ser reconhecido.

O deputado também afirmou que o aniversário da Polícia Militar representa uma conquista para toda a sociedade paranaense. Ele lembrou os 171 anos de luta, história e entrega da corporação, que hoje é referência nacional no enfrentamento à criminalidade e na redução dos índices de violência.

“Comemorar o aniversário da Polícia Militar é enaltecer e honrar os homens e mulheres que defendem as famílias paranaenses”, destacou o proponente da iniciativa, deputado estadual Soldado Adriano José (PP), presidente da Comissão de Segurança Pública do Parlamento Estadual.

Curitiba - A Assembleia Legislativa do Paraná realizou, nesta terça-feira (12), no Plenário, sessão solene em homenagem aos 171 anos da Polícia Militar do Estado . O evento contou com a presença de parlamentares, integrantes da corporação e representantes de órgãos públicos e entidades de classe, que destacaram o papel da instituição na manutenção da segurança e da ordem no Paraná.

O chefe da Casa Militar do Governo do Paraná, Marcos Antônio Tordoro, destacou a relevância do reconhecimento à Polícia Militar. “A corporação está presente em todos os municípios do estado, salvando vidas e protegendo pessoas, com a missão de cuidar e servir”. Para Tordoro, a essência do trabalho policial está no contato direto com a população — crianças, idosos e adultos —, sendo fundamental “gostar de gente” para transformar vidas.

O subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares do Paraná, Jonas Emanuel Pinto, enalteceu a integração de todas as forças em defesa do estado. Durante a solenidade, o subcomandante relatou que sua equipe estava atuando em uma grave ocorrência de explosão na Região Metropolitana de Curitiba, reforçando que o trabalho não para e que o reconhecimento da população é fundamental para manter a motivação das equipes.

O defensor público-geral do Paraná, Matheus Munhoz, disse que a intenção é participar cada vez mais ativamente da PM, em uma ação mais integrada.

“Essa aproximação institucional é positiva, tanto na garantia dos direitos quanto na atuação, como na garantia dos direitos como cidadãos”.

Participaram também o secretário de Defesa Social e Trânsito de Curitiba, Rafael Viana, representando o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel; o chefe do Gabinete Militar da Assembleia, Robson Seletti; o coronel Luiz Rodrigo Carstens, representando a Associação dos Oficiais Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Paraná (ASSOFEPAR), e o coronel Farias, presidente do Clube dos Oficiais da PM.

História

A Polícia Militar do Paraná foi criada como uma unidade de Caçadores, pela Lei provincial nº 7, de 10 de agosto de 1854, denominada Companhia de Força Policial. Atualmente, tem por função primordial o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no Estado do Paraná. Ela é Força Auxiliar e Reserva do Exército Brasileiro, e integra o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Brasil. Seus integrantes são denominados Militares dos Estados, assim como os membros do Corpo de Bombeiros.

Começou em 1854 como Companhia de Força Policial da Província do Paraná; em 1874, passou a ser chamada de Corpo Policial da Província do Paraná; em 1891, Corpo Militar de Polícia do Estado do Paraná; e, em 1892, Regimento de Segurança do Estado do Paraná. No século 20, em 1917, foi nominada Força Militar do Estado do Paraná; em 1932, passou a ser Força Pública do Estado do Paraná; em 1939, Força Policial do Estado do Paraná; até que, em 1946, recebeu seu nome que perdura até hoje: Polícia Militar do Estado do Paraná.

Fonte: Alep