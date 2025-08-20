Assembleia Legislativa aprova reestruturação das carreiras da Polícia Civil

Curitiba - A reestruturação das carreiras da Polícia Civil estadual foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná. A proposta do governo aborda pontos relacionados à carreira dos servidores, com ênfase nos critérios de ingresso, no estágio probatório e nas normas que orientam o curso de formação técnico-profissional. O texto foi votado na segunda das duas sessões plenárias ordinárias realizadas nesta terça-feira (19), um do dia e outra antecipada de quarta-feira (20).

O projeto de lei complementar 8/2025, do Poder Executivo, propõe alterações na Lei Complementar nº 259/2023 e na Lei nº 21.894/2024, com o objetivo de ajustar a estrutura das carreiras e modificar trechos do Código Disciplinar da corporação.

Entre as mudanças previstas estão a possibilidade de exigir formação superior para o cargo de agente de polícia judiciária, a definição de requisitos objetivos para convocação de candidatos ao exame pré-admissional e para o exercício do cargo de delegado de polícia, além da reformulação das regras do curso de formação técnico-profissional.