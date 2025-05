Assembleia Legislativa adere à campanha nacional de prevenção ao glaucoma

“Quando o paciente percebe uma perda de campo visual, muitas fibras do nervo óptico já foram destruídas. A melhor estratégia é nunca esperar pelos sintomas, mas agir preventivamente, mantendo uma rotina de exames oftalmológicos com monitoramento da pressão intraocular e do fundo de olho”, enfatiza o especialista.

Promovida pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) em parceria com a Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG) , a campanha visa reforçar a importância de conscientizar a população sobre a necessidade de monitorar a pressão intraocular (PIO) e dos cuidados com a visão. “Compreender esse valor e observar suas variações pode ser determinante na prevenção de danos permanentes à visão”, afirma o vice-presidente da SBG, Roberto Murad Vessani.

Curitiba - Apontado como o principal causador de cegueiras irreversíveis, o glaucoma é um mal silencioso que afeta entre 1% e 2% da população com mais de 40 anos de idade em todo o mundo, o que representa cerca de 3 milhões de pessoas, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS). E como forma de apoiar a mobilização nacional “24 horas pelo Glaucoma” a Assembleia Legislativa do Paraná ficará iluminada com a cor verde até o dia 31 de maio. O parlamento paranaense é uma das dezenas de entidades públicas e privadas a aderirem ao evento.

24h pelo Glaucoma

O glaucoma é provocado pela elevação da pressão ocular e quando não diagnosticado e tratado precocemente causa lesões no nervo óptico que levam à cegueira irreversível. A doença pode se desenvolver durante meses ou anos sem apresentar nenhum sintoma, sendo percebida somente na fase mais avançada, quando a pessoa já está perdendo a visão periférica – vê bem o que está na sua frente, mas não enxerga o que está dos lados.

Alguns fatores de risco favorecem o aparecimento da doença, como idade avançada, hipertensão arterial, miopia elevada, diabetes, raça negra e hereditariedade. A melhor forma de prevenção é fazer visitas regulares ao oftalmologista para avaliação e detecção precoce do problema.

O “24h pelo Glaucoma” ocorre tradicionalmente em maio em virtude do Dia Nacional do Combate ao Glaucoma, celebrado no dia 26 de maio. E como parte das comemorações, a maratona online conta com assuntos como causas e fatores de risco; diferentes tipos de glaucoma; sintomas; exames que auxiliam no diagnóstico precoce; tratamento por meio de laser, colírios e cirurgia; entre outros. A maratona ocorre dia 24 de maio e pode ser acompanha pelo YouTube e site oficial da campanha (https://www.24hpeloglaucoma.com.br/).

Abril marrom

No Paraná, a campanha Abril Marrom, instituída pela Lei nº 19.097/2017, alerta sobre a prevenção, combate e reabilitação aos diversos tipos de cegueira, entre elas o glaucoma. Durante todo o mês, entidades médicas, hospitais, associações de pacientes e órgãos governamentais promovem atividades e eventos para conscientizar a população sobre os cuidados com a visão. A iniciativa da legislação foi dos ex-deputados Dr. Batista e Schiavinato e abril foi escolhido por ser o mês em que é comemorado o Dia Nacional do Braille, no dia 08. A data é o nascimento de José Álvares de Azevedo (08 de abril de 1834), professor responsável por trazer, em 1850, o alfabeto Braille ao Brasil. A cor marrom foi a escolhida para a campanha por ser a cor de íris mais comum nos olhos dos brasileiros.

Fonte: Alep