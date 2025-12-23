Curitiba e Paraná - A Assembleia Itinerante, programa de interiorização da Assembleia Legislativa do Paraná, segue cumprindo seu papel de percorrer todas as regiões do Estado, ouvindo demandas e contribuindo para a construção de políticas públicas eficientes. Somente em 2025, foram realizadas 21 edições, totalizando 36 desde o início do projeto, em 2023. Somadas às deste ano, 7,5 mil demandas foram recebidas pelos parlamentares, demonstrando, mais uma vez, o engajamento da população em participar e colaborar na formulação de políticas públicas junto a seus representantes.
Durante a programação, a Assembleia Legislativa recebe oficialmente documentos com as principais reivindicações e propostas apresentadas pelas regiões. Como já é tradição na Assembleia Itinerante, também são realizadas homenagens a personalidades que se destacam na sociedade local, com a entrega de diplomas de menção honrosa. O evento costuma reunir, além dos deputados estaduais, autoridades do Executivo, prefeitos, vereadores, lideranças políticas, representantes do setor produtivo e da sociedade civil. Enquanto a Assembleia está instalada no município, a população pode visitar o estande do Legislativo, conhecer de perto as ações dos parlamentares, obter informações sobre os trabalhos desenvolvidos, apresentar sugestões e propostas, além de receber materiais informativos sobre as atividades da Casa. A iniciativa tem percorrido feiras e grandes eventos do Paraná, fortalecendo o diálogo direto entre a população e o Parlamento.
Todas as regiões
Em 2025, os deputados estaduais ouviram a população em Arapongas, Cascavel, Jacarezinho, Umuarama, Paranavaí (duas edições), Telêmaco Borba, Londrina, Maringá, Campo Mourão, Castro, Astorga, Bandeirantes, Carlópolis, Dois Vizinhos, Goioerê, Guarapuava, Ibaiti, Fazenda Rio Grande, Pato Branco e Santo Antônio da Platina.
“A Assembleia Itinerante é um programa consolidado no Paraná. São três anos de existência, com muitos avanços conquistados e, o melhor, planejados em conjunto com a população. É nosso papel ouvir a sociedade e ficamos ainda mais satisfeitos porque, graças à paz política, à economia do Estado, à devolução de mais de R$ 600 milhões e ao trabalho do governo estadual, estamos conseguindo atender pedidos e encaminhar demandas históricas”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD).
“Encerramos o ano com 21 edições da Assembleia Itinerante, um recorde que supera os dois anos anteriores somados. Esse resultado demonstra a força do projeto e a disposição da Assembleia em estar presente em todas as regiões do Estado. Foi um ano de muito trabalho, de ouvir as cidades e transformar essas informações em encaminhamentos concretos. A Itinerante se consolidou como uma ferramenta importante para aproximar o Parlamento da vida dos paranaenses”, destacou o primeiro-secretário da Assembleia, deputado Gugu Bueno.
A segunda-secretária, deputada estadual Maria Victoria (PP), afirmou que o balanço da Assembleia Itinerante em 2025 é “extremamente positivo”.
“Reunimos prefeitos, vereadores, produtores rurais, empresários, educadores, trabalhadores e famílias inteiras. Saímos das cidades com diagnósticos claros, prioridades definidas e encaminhamentos para obras, programas e investimentos”, pontuou.
Segundo ela, a Assembleia Itinerante é uma iniciativa que aproxima deputados e deputadas da população, cria pontes e contribui para acelerar políticas públicas.
“Agradeço ao presidente Alexandre Curi, aos deputados e às equipes técnicas que tornaram possível percorrer todas as regiões do Paraná com as Assembleias Itinerantes. Visitamos regiões com realidades distintas e recebemos demandas que estão nos auxiliando a construir políticas públicas eficientes.”
Em Cascavel foi no Show Rural
Em Cascavel, as reivindicações apresentadas na sessão itinerante destacaram obras logísticas, investimentos na área rural, ampliação da infraestrutura educacional, fiscal e urbana, além de incentivo ao empreendedorismo, fortalecimento da saúde e modernização de equipamentos públicos.
Na Capital do Oeste, a Assembleia desembarcou em fevereiro, no Show Rural Coopavel 2025. O evento também foi um momento de homenagens a personalidades e entidades que contribuíram para o desenvolvimento e o fortalecimento do agronegócio no Oeste do Estado. O presidente da Casa, Alexandre Curi, ressaltou a participação inédita da Assembleia Itinerante na “maior feira do agronegócio da América Latina. \[…] A Assembleia do Paraná fez questão de estar presente com seu estande e com esta sessão especial para homenagear empresários, autoridades e entidades que contribuem para o desenvolvimento do Oeste do Paraná.”