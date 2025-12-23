Curitiba e Paraná - A Assembleia Itinerante, programa de interiorização da Assembleia Legislativa do Paraná, segue cumprindo seu papel de percorrer todas as regiões do Estado, ouvindo demandas e contribuindo para a construção de políticas públicas eficientes. Somente em 2025, foram realizadas 21 edições, totalizando 36 desde o início do projeto, em 2023. Somadas às deste ano, 7,5 mil demandas foram recebidas pelos parlamentares, demonstrando, mais uma vez, o engajamento da população em participar e colaborar na formulação de políticas públicas junto a seus representantes.

Durante a programação, a Assembleia Legislativa recebe oficialmente documentos com as principais reivindicações e propostas apresentadas pelas regiões. Como já é tradição na Assembleia Itinerante, também são realizadas homenagens a personalidades que se destacam na sociedade local, com a entrega de diplomas de menção honrosa. O evento costuma reunir, além dos deputados estaduais, autoridades do Executivo, prefeitos, vereadores, lideranças políticas, representantes do setor produtivo e da sociedade civil. Enquanto a Assembleia está instalada no município, a população pode visitar o estande do Legislativo, conhecer de perto as ações dos parlamentares, obter informações sobre os trabalhos desenvolvidos, apresentar sugestões e propostas, além de receber materiais informativos sobre as atividades da Casa. A iniciativa tem percorrido feiras e grandes eventos do Paraná, fortalecendo o diálogo direto entre a população e o Parlamento.

Todas as regiões

Em 2025, os deputados estaduais ouviram a população em Arapongas, Cascavel, Jacarezinho, Umuarama, Paranavaí (duas edições), Telêmaco Borba, Londrina, Maringá, Campo Mourão, Castro, Astorga, Bandeirantes, Carlópolis, Dois Vizinhos, Goioerê, Guarapuava, Ibaiti, Fazenda Rio Grande, Pato Branco e Santo Antônio da Platina.

“A Assembleia Itinerante é um programa consolidado no Paraná. São três anos de existência, com muitos avanços conquistados e, o melhor, planejados em conjunto com a população. É nosso papel ouvir a sociedade e ficamos ainda mais satisfeitos porque, graças à paz política, à economia do Estado, à devolução de mais de R$ 600 milhões e ao trabalho do governo estadual, estamos conseguindo atender pedidos e encaminhar demandas históricas”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD).

“Encerramos o ano com 21 edições da Assembleia Itinerante, um recorde que supera os dois anos anteriores somados. Esse resultado demonstra a força do projeto e a disposição da Assembleia em estar presente em todas as regiões do Estado. Foi um ano de muito trabalho, de ouvir as cidades e transformar essas informações em encaminhamentos concretos. A Itinerante se consolidou como uma ferramenta importante para aproximar o Parlamento da vida dos paranaenses”, destacou o primeiro-secretário da Assembleia, deputado Gugu Bueno.

A segunda-secretária, deputada estadual Maria Victoria (PP), afirmou que o balanço da Assembleia Itinerante em 2025 é “extremamente positivo”.