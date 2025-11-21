Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná avança para as regiões Noroeste e Sudoeste do Estado com a realização da 34ª e 35ª edições da Assembleia Itinerante, que acontecem em Paranavaí, no dia 26 de novembro, e em Dois Vizinhos, no dia 28. Criado em 2023, o programa segue ampliando a presença do Parlamento nas cidades paranaenses, fortalecendo o diálogo direto com a população e aproximando os deputados das demandas locais.

O programa de interiorização da Assembleia Legislativa do Paraná permite que a comunidade interaja pessoalmente com os parlamentares e apresente sugestões para aprimorar políticas públicas. Além disso, durante as sessões especiais realizadas em cada município, diversas homenagens a personalidades locais, pioneiros e empresas serão promovidas. O público que visitar os eventos contará novamente com o serviço gratuito de atendimento jurídico da Defensoria Pública do Paraná, disponível nos locais das sessões.

Com a realização dessas duas próximas agendas, o programa alcança 35 edições desde sua criação, consolidando-se como uma das principais iniciativas do Parlamento estadual para estimular a participação popular e ampliar a representatividade regional.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), destaca que o projeto tem contribuído para aproximar ainda mais o Legislativo da vida real dos paranaenses. “A Assembleia Itinerante reforça o compromisso do Parlamento em ouvir de perto as pessoas. Esse contato direto é fundamental para que as decisões tomadas em Curitiba reflitam as necessidades das regiões e ajudem a melhorar a vida das famílias em todo o Estado. Chegamos à 34ª e 35ª edições, o que demonstra a grandeza e a efetividade do projeto”, afirmou Curi.