Paraná - Arapongas foi escolhida para receber a primeira edição da Assembleia Itinerante de 2026. A sessão será realizada no dia 4 de fevereiro, às 18 horas, durante a Movelpar Home Show, no Centro de Eventos Expoara.
Esta será a 37ª edição do programa de interiorização da Assembleia Legislativa do Paraná, iniciado em 2023. A iniciativa leva o Parlamento às regiões do Estado e permite que cidadãos, lideranças e entidades apresentem diretamente suas demandas aos deputados estaduais. Desde a criação do programa, mais de 7,5 mil reivindicações já foram registradas.
Assembleia Itinerante e o Diálogo com a População
Além de ampliar o diálogo com a população, a Assembleia Itinerante transforma demandas locais em propostas concretas, como requerimentos, projetos de lei e indicações ao Executivo. O evento também é marcado por homenagens a personalidades, empresas e entidades que se destacam nas regiões visitadas.
“Essa é a terceira vez que a Assembleia Itinerante vai para Arapongas, o que reforça nosso compromisso com o município e com o Norte do Paraná. Estamos aqui para ouvir novas demandas e buscar soluções que melhorem a vida dos paranaenses”, destacou o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi (PSD).
Fonte: Alep