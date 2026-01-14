Paraná - Arapongas foi escolhida para receber a primeira edição da Assembleia Itinerante de 2026. A sessão será realizada no dia 4 de fevereiro, às 18 horas, durante a Movelpar Home Show, no Centro de Eventos Expoara.

Esta será a 37ª edição do programa de interiorização da Assembleia Legislativa do Paraná, iniciado em 2023. A iniciativa leva o Parlamento às regiões do Estado e permite que cidadãos, lideranças e entidades apresentem diretamente suas demandas aos deputados estaduais. Desde a criação do programa, mais de 7,5 mil reivindicações já foram registradas.