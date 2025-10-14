Curitiba e Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) homenageou, na manhã desta terça-feira (14), os 80 anos do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná (SindijorPR), completados em 12 de outubro. A cerimônia, realizada no Plenário da Casa, celebrou a história de luta da entidade e prestou menções honrosas a mais de 30 profissionais que marcaram o sindicalismo e a imprensa no estado.

O deputado Goura (PDT), proponente da sessão solene, destacou o papel essencial da categoria na democracia. “Homenagear o sindicato é reconhecer a importância da imprensa na construção de uma sociedade informada.” Já o deputado Professor Lemos (PT) lembrou que o SindijorPR foi fundado em 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o propósito de defender a democracia, combater o preconceito e lutar por igualdade.

A presidente do sindicato, jornalista Aline Reis, reforçou que a data é de celebração e reflexão. “É um dia de alegria e de reafirmar a luta pelo jornalismo profissional.” Ela destacou três principais bandeiras da categoria: a exigência do diploma, o direito ao exercício profissional sem agressões e a luta por um piso salarial unificado. Aline também citou o aumento da participação feminina na diretoria do sindicato como avanço importante.

Márcia Raquel, 2ª tesoureira da Fenaj e servidora da Alep, destacou conquistas da categoria no Paraná, como o adicional por tempo de serviço e a regulação do estágio. No entanto, alertou para os desafios atuais. Segundo o relatório da Fenaj sobre violência contra jornalistas, o Paraná registrou 15 casos de agressões em 2024 — quatro a mais que no ano anterior. O estado lidera os casos na região Sul. “Nunca fomos tão necessários e tão maltratados”, afirmou.