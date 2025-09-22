Assembleia debate inclusão por meio do paradesporto em mesa-redonda “Além do Pódio”

Curitiba e Paraná - A Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Paraná realizou na manhã desta segunda-feira (22) a mesa-redonda “Além do Pódio”, com foco na inclusão de pessoas com deficiência por meio do paradesporto. O objetivo foi discutir estratégias para fortalecer a prática esportiva como ferramenta de superação e transformação social.

“O esporte também é uma forma de arte e um instrumento poderoso de inclusão. Isso não é papel exclusivo do governo, mas de toda a sociedade”, destacou o presidente da Comissão e proponente do encontro, deputado Nelson Justus (União). Segundo ele, o debate reuniu atletas paralímpicos, psicólogos esportivos e entidades representativas para colocar em pauta a relação entre cultura, esporte e inclusão.

A vice-presidente da Comissão, deputada Cloara Pinheiro (PSD), ressaltou o exemplo de superação dos paratletas. “Para mim, deficiência física é eficiência. São verdadeiros campeões por sua imensa capacidade de superação.”

Inclusão e Paradesporto

O secretário municipal de Esporte e Lazer de Curitiba, Professor Euler, defendeu que o paradesporto seja tratado com o mesmo nível de importância que o esporte convencional. “Ele não pode ser um puxadinho do esporte. Deve ter estrutura própria. Muitos se recuperam no paradesporto com resultados melhores do que em tratamentos convencionais, inclusive psicológicos. A inclusão pelo esporte é o melhor caminho”, afirmou.