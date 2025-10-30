Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nesta semana o projeto de lei 607/2024, que tem como objetivo combater o desperdício, preservar os recursos hídricos e estimular a economia circular da água no estado. A proposta, de autoria da deputada estadual Maria Victoria (PP), segue agora para sanção do governador Ratinho Júnior (PSD).

A economia circular da água é um modelo sustentável que busca reduzir o consumo e o desperdício, promovendo o reuso e a reciclagem da água em diferentes processos.

Segundo Maria Victoria, trata-se de uma iniciativa pioneira do Legislativo paranaense com impactos econômicos, ambientais e sociais. “Buscamos preservar os recursos hídricos por meio de práticas que reduzam o consumo e incentivem o reuso em todos os setores. A economia circular da água propõe uma gestão integrada e sustentável, considerando a água como parte de um sistema interconectado”, afirmou a deputada.

Medidas e Impactos da Nova Legislação

Entre as ações previstas estão a reutilização de água em indústrias, captação de chuva, saneamento ecológico, uso de água reciclada na agricultura, tecnologias de dessalinização, educação ambiental, parcerias público-privadas para infraestrutura hídrica e incentivos fiscais para projetos de inovação.