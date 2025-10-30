Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nesta semana o projeto de lei 607/2024, que tem como objetivo combater o desperdício, preservar os recursos hídricos e estimular a economia circular da água no estado. A proposta, de autoria da deputada estadual Maria Victoria (PP), segue agora para sanção do governador Ratinho Júnior (PSD).
A economia circular da água é um modelo sustentável que busca reduzir o consumo e o desperdício, promovendo o reuso e a reciclagem da água em diferentes processos.
Segundo Maria Victoria, trata-se de uma iniciativa pioneira do Legislativo paranaense com impactos econômicos, ambientais e sociais. “Buscamos preservar os recursos hídricos por meio de práticas que reduzam o consumo e incentivem o reuso em todos os setores. A economia circular da água propõe uma gestão integrada e sustentável, considerando a água como parte de um sistema interconectado”, afirmou a deputada.
Medidas e Impactos da Nova Legislação
Entre as ações previstas estão a reutilização de água em indústrias, captação de chuva, saneamento ecológico, uso de água reciclada na agricultura, tecnologias de dessalinização, educação ambiental, parcerias público-privadas para infraestrutura hídrica e incentivos fiscais para projetos de inovação.
A nova legislação também busca fortalecer a competitividade do setor produtivo, ajudando empresas a cumprirem normas ambientais nacionais e compromissos internacionais. “Ao aumentar a eficiência no uso da água, o Paraná se torna mais competitivo e abre espaço para novos negócios”, destacou Maria Victoria.
Iniciativas de Sustentabilidade e Inovação
O projeto se soma a outras iniciativas da deputada voltadas à sustentabilidade e inovação, como a Política Estadual do Hidrogênio Renovável (Lei 21.454/2023), o incentivo à Economia Circular (Lei 21.619/2023), a Política de Descarbonização Industrial (Lei 22.624/2025) e os projetos que criam o Mercado Regulado de Crédito de Carbono (PL 271/2024), o incentivo ao uso de metano (PL 930/2025) e o uso e produção de biocarvão (PL 915/2025).
Fonte: Alep