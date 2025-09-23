Asfalto garantido: R$ 30 milhões para pavimentar todo o Lago Azul em Cascavel

Cascavel e Paraná - O governador do Paraná, Ratinho Junior, a liberação de R$ 30 milhões para a pavimentação integral das ruas do bairro Lago Azul, em Cascavel. A iniciativa atende a uma reivindicação antiga da comunidade e foi anunciada pelo secretário das Cidades, Guto Silva.

Imagens: Assessoria



O comunicado ocorreu ainda ontem (22), em Curitiba, por lideranças políticas e representantes da gestão municipal, entre eles o deputado estadual e 1º secretário da Assembleia Legislativa, Gugu Bueno (PSD), o prefeito Renato Silva, o vereador João Diego, o presidente da Cohavel, Beto Guilherme, e o secretário de Obras, Severino Folador.



“Hoje é um marco para o Lago Azul. Estamos acabando com a poeira e a lama, entregando dignidade às famílias. Esse resultado só é possível pela parceria eficiente entre Governo do Estado e Prefeitura”, afirmou o deputado Gugu Bueno.