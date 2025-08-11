“Arte é um Bom Negócio” promove empreendedorismo criativo no Paraná

Curitiba e Paraná - Transformar criatividade em geração de renda e oportunidades é o objetivo do projeto “Arte é um Bom Negócio”, lançado nesta segunda-feira (11) pela Assembleia Legislativa do Paraná e Sebrae/PR, por iniciativa do deputado Nelson Justus (União), presidente da Comissão de Cultura. A proposta oferece oficinas e capacitações gratuitas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo criativo no estado.

As formações, abertas ao público, ocorrerão entre 23 e 26 de setembro na sede da Assembleia Legislativa, em Curitiba. O projeto também homenageia artistas que contribuem para o desenvolvimento cultural e econômico do Paraná.

Durante a abertura, o presidente da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), reforçou o apoio à cultura: “Sempre estaremos de portas abertas para os artistas e para quem promove arte no Paraná”. Já o deputado Nelson Justus destacou a parceria com o Sebrae: “Queremos fixar a arte como negócio e dar voz a quem merece. A arte é um bom negócio”.

Na ocasião, Justus também apresentou um projeto de lei que institui a Semana da Arte do Paraná. A deputada Cloara Pinheiro (PSD), vice-presidente da Comissão de Cultura, acrescentou: “A cultura traz acolhimento. Precisamos valorizar nossos artistas e essa é uma forma de fazer isso”.

Representando a Secretaria de Cultura do Estado, Laura Haddad ressaltou o impacto da arte: “A cultura gera renda, dignidade e precisa estar cada vez mais presente nas pautas públicas”. Para o superintendente do Sebrae, Vitor Tioqueta, o projeto é estratégico: “A economia criativa se renova constantemente. Apoiar esse setor significa fomentar inclusão e fortalecer a identidade cultural”.

Patricia Albanez, coordenadora de turismo e economia criativa do Sebrae/PR, completou: “A economia criativa é um ativo do estado e precisa de políticas públicas que a sustentem. Isso nos ajuda a alcançar novos mercados e valorizar a cultura do Paraná”.

Também participaram do evento o prefeito de Morretes, Junior Brindarolli; Ana Cristina Baena, da Fundação Cultural de Curitiba; e Cesar Rissete, diretor técnico do Sebrae.

Artistas homenageados

Durante a cerimônia, dez artistas receberam menções honrosas por sua contribuição cultural: Anderson Luiz Ombrellino, Carla Dominguez de Morais, Débora Blitzkow, Juliane Fernandes, Karin Bordes, Kleberson da Silva Ribeiro, Patricia Ernsten, Renata Martins, Simon Taylor e Vírginia Bilobran.