“Arte é um Bom Negócio” promove empreendedorismo criativo no Paraná

Curitiba e Paraná - Transformar criatividade em geração de renda e oportunidades é o objetivo do projeto “Arte é um Bom Negócio”, lançado nesta segunda-feira (11) pela Assembleia Legislativa do Paraná e Sebrae/PR, por iniciativa do deputado Nelson Justus (União), presidente da Comissão de Cultura. A proposta oferece oficinas e capacitações gratuitas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo criativo no estado.
As formações, abertas ao público, ocorrerão entre 23 e 26 de setembro na sede da Assembleia Legislativa, em Curitiba. O projeto também homenageia artistas que contribuem para o desenvolvimento cultural e econômico do Paraná.
Durante a abertura, o presidente da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), reforçou o apoio à cultura: “Sempre estaremos de portas abertas para os artistas e para quem promove arte no Paraná”. Já o deputado Nelson Justus destacou a parceria com o Sebrae: “Queremos fixar a arte como negócio e dar voz a quem merece. A arte é um bom negócio”.
Na ocasião, Justus também apresentou um projeto de lei que institui a Semana da Arte do Paraná. A deputada Cloara Pinheiro (PSD), vice-presidente da Comissão de Cultura, acrescentou: “A cultura traz acolhimento. Precisamos valorizar nossos artistas e essa é uma forma de fazer isso”.
Representando a Secretaria de Cultura do Estado, Laura Haddad ressaltou o impacto da arte: “A cultura gera renda, dignidade e precisa estar cada vez mais presente nas pautas públicas”. Para o superintendente do Sebrae, Vitor Tioqueta, o projeto é estratégico: “A economia criativa se renova constantemente. Apoiar esse setor significa fomentar inclusão e fortalecer a identidade cultural”.
Patricia Albanez, coordenadora de turismo e economia criativa do Sebrae/PR, completou: “A economia criativa é um ativo do estado e precisa de políticas públicas que a sustentem. Isso nos ajuda a alcançar novos mercados e valorizar a cultura do Paraná”.
Também participaram do evento o prefeito de Morretes, Junior Brindarolli; Ana Cristina Baena, da Fundação Cultural de Curitiba; e Cesar Rissete, diretor técnico do Sebrae.
Artistas homenageados
Durante a cerimônia, dez artistas receberam menções honrosas por sua contribuição cultural: Anderson Luiz Ombrellino, Carla Dominguez de Morais, Débora Blitzkow, Juliane Fernandes, Karin Bordes, Kleberson da Silva Ribeiro, Patricia Ernsten, Renata Martins, Simon Taylor e Vírginia Bilobran.
Vírginia emocionou ao falar da importância do reconhecimento: “Essa homenagem mostra que a arte transforma. Não é só sobre criar peças bonitas, mas tocar vidas, comunidades e políticas públicas”.
Já Simon Taylor fez um apelo por políticas mais sensíveis: “Precisamos de leis de incentivo mais cuidadosas com a natureza da nossa atividade artística. Projetos como esse são fundamentais para levar arte a todos os paranaenses”.
Programação
23/09 (terça-feira)
- 9h às 11h – Oficina de Laços
- 11h às 12h – Palestra Comunicação Digital e Marketing (Sebrae)
- 14h às 16h – Oficina Bola de Natal
24/09 (quarta-feira)
- 9h às 10h – Oficina de Crochê
- 10h às 11h – Palestra Finanças Pessoais e Precificação (Sebrae)
- 11h às 12h – Mutirão MEI (Sebrae)
- 14h às 15h – Oficinas Virgínia
- 15h às 16h – Palestra Comportamento Empreendedor (Sebrae)
25/09 (quinta-feira)
- 9h às 10h – Palestra Como a Arte Transformou a Minha Vida (artista convidado)
- 10h às 11h – Consultoria Contábil (Sebrae)
- 14h às 15h – Palestra Captação de Edital (Secretaria de Cultura do Paraná)
26/09 (sexta-feira)
- 9h – Formação Acesso ao Microcrédito (Espaço do Empreendedor)
- 10h às 11h – Consultoria Contábil (Sebrae)
Fonte: Alep