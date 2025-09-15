Aprovada proposta que institui o Conselho Estadual de Juventude do Paraná

Curitiba - As deputadas e deputados estaduais aprovaram a iniciativa que institui o Conselho Estadual de Juventude do Paraná (CEJUV/PR). O texto foi votado na sessão plenária desta segunda-feira (15) e busca modernizar a estrutura do colegiado responsável pela política de juventude no estado, fortalecendo suas competências e atribuindo caráter deliberativo às decisões. A proposta do governo também trata da Conferência Estadual da Juventude.
O projeto de lei 600/2025, além de transformar o Conselho – criado por decreto — em órgão instituído por lei, busca aprimorar essa política pública com diretrizes para a proteção e promoção dos direitos da juventude, incentivo à participação popular e monitoramento de metas e programas.
O presidente da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), destacou a iniciativa do governo como forma de garantir mais autonomia e legitimidade ao órgão para propor, acompanhar e fiscalizar políticas públicas voltadas aos jovens.
“O que está sendo proposto é um espaço plural, aberto à participação e ao diálogo, que dará oportunidade à juventude de contribuir na definição dos rumos do nosso Estado”, afirmou Curi.
Sessão dupla
Os deputados estaduais participam de duas sessões plenárias ordinárias nesta terça-feira (16) – uma do dia e outra antecipada de quarta-feira (17). Ambas terão transmissão ao vivo pela TV Assembleia, a partir das 14h30, pelo canal 10.2, em TV aberta, e no canal 16, da Claro/NET. O conteúdo também pode ser acessado pelo canal do YouTube do Legislativo.
Fonte: Alep