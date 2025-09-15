Aprovada proposta que institui o Conselho Estadual de Juventude do Paraná

Curitiba - As deputadas e deputados estaduais aprovaram a iniciativa que institui o Conselho Estadual de Juventude do Paraná (CEJUV/PR). O texto foi votado na sessão plenária desta segunda-feira (15) e busca modernizar a estrutura do colegiado responsável pela política de juventude no estado, fortalecendo suas competências e atribuindo caráter deliberativo às decisões. A proposta do governo também trata da Conferência Estadual da Juventude.

O projeto de lei 600/2025, além de transformar o Conselho – criado por decreto — em órgão instituído por lei, busca aprimorar essa política pública com diretrizes para a proteção e promoção dos direitos da juventude, incentivo à participação popular e monitoramento de metas e programas.

O presidente da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), destacou a iniciativa do governo como forma de garantir mais autonomia e legitimidade ao órgão para propor, acompanhar e fiscalizar políticas públicas voltadas aos jovens.