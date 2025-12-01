Paraná - A Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa do Paraná, presidida pelo deputado Thiago Bührer (União), aprovou um projeto de lei (PL) que prevê isenção de 50% no pagamento da taxa de inscrição para atletas com deficiência em corridas de rua realizadas no Estado. A iniciativa, de autoria da deputada Secretaria Marcia (PSD), foi um dos quatro itens analisados pelo colegiado em reunião realizada nesta segunda-feira (1º).

O PL 949/2023 propõe a criação da categoria “atletas com deficiências” nas corridas de rua, incluindo nela cadeirantes, deficientes visuais, de membros inferiores, intelectuais, de membros superiores e auditivos. Se sancionado, o benefício seria válido em eventos esportivos públicos e/ou com emprego de recursos públicos, bem como em eventos privados realizados em vias e locais públicos.