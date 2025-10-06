​Aprovada doação de imóveis para regularização fundiária no Jardim Madevani, no Bairro Interlagos

Cascavel - A Câmara de Cascavel aprovou por unanimidade nesta segunda-feira (06), o Projeto de 153/2025, que autoriza a prefeitura a receber 48 imóveis localizados no loteamento Jardim Madevani, no Interlagos.

A doação está sendo feita pela Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR para a Companhia de Habitação de Cascavel – COHAVEL, que ficará encarregada de todos os trâmites de regularização fundiária das famílias que residem na área. O processo precisa ser iniciado em até 48 meses contados a partir da efetiva doação.