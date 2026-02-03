Brasil - Foi publicado no Diário Oficial do Município de Cascavel o decreto que concede aposentadoria à servidora Marcia Aparecida Baldini a partir do próximo dia 7, que ocupava o cargo de secretária municipal de Educação. Com a aposentadoria de Baldini, a pasta passa a ser comandada por Gislaine Buraki.

Mandatos cassados

A Justiça Eleitoral cassou os diplomas de sete vereadores de Francisco Alves e declarou 14 pessoas inelegíveis por oito anos por abuso de poder econômico nas eleições de 2024. A decisão aponta a distribuição irregular de mais de 2 mil litros de combustível a eleitores, por meio de vales. Os votos dos condenados foram anulados, o que pode levar à retotalização das eleições proporcionais. Prefeito e vice foram absolvidos por falta de provas de envolvimento. Cabe recurso ao TRE-PR.

Investimento investigado

O Tribunal de Contas do Paraná instaurou procedimento para apurar a aplicação de R$ 4 milhões do Fundo de Previdência de Imbituva no Banco Master, cuja liquidação foi decretada pelo Banco Central. Auditoria apontou que o investimento contrariou a política interna do Funprev e a legislação previdenciária. O ativo escolhido tinha classificação de risco inferior à exigida e não houve análise formal de crédito. Também é investigada a atuação da consultoria financeira contratada pelo município.

Vice em pauta

O PT do Paraná articula a volta do ex-ministro da Saúde Alceni Guerra (PSB) ao cenário eleitoral como possível vice na chapa de Requião Filho (PDT) ao governo em 2026. As conversas estão avançadas e já contam com apoio de lideranças nacionais, como Geraldo Alckmin. A aliança busca unir a projeção de Requião Filho à experiência administrativa de Alceni. Nos bastidores, o nome é tratado como praticamente definido.