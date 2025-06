Após os 8 anos de Paranhos, lixo segue sem licitação e sem contratação emergencial

Cascavel e Paraná - O impasse sobre o contrato de limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos de Cascavel segue ganhando novos capítulos. Agora, o TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) suspendeu a contratação emergencial planejada pelo município de Cascavel. Com valor estimado de R$ 71 milhões, o contrato temporário pretendia garantir os serviços por mais 12 meses, no entanto, a contratação foi suspensa inicialmente pela Justiça e agora pelo TC-PR por possíveis irregularidades e falta de planejamento.

“Herança de Paranhos”

Ocorre que os problemas enfrentados pela atual administração referente ao contrato, remonta diretamente à gestão do ex-prefeito Leonaldo Paranhos (PL), que administrou o município nos últimos 8 anos, mas não conseguiu fazer a licitação e regularizar a situação. Apesar das promessas feitas desde 2016, Paranhos encerrou seu mandato no final de 2024 sem solucionar definitivamente a licitação, deixando a responsabilidade para seu sucessor, o prefeito Renato Silva (PL), que precisa corrigir as falhas da gestão passada para garantir a continuidade da prestação dos serviços.

Durante sua gestão, Paranhos enfrentou suspensões determinadas pelo próprio TCE-PR devido a irregularidades no processo licitatório. Falhas no planejamento e previsibilidade também impediram a conclusão eficaz do processo, que foi recomeçado do zero algumas vezes.

Suspensão TCE

A nova suspensão foi concedida em sede de medida cautelar do conselheiro Durval Amaral, referendada posteriormente por decisão por unanimidade. O relator acatou representações formuladas pela Alubras (Associação de Empresas de Engenharia e Limpeza Urbana do Brasil); pelas empresas CGC Concessões Ltda. e Multserv Ltda.; e pelo Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado do Paraná.

Os representantes alegaram que teria havido violação aos princípios da competitividade e ampla defesa, diante do preço estimado para a contratação e da complexidade de seu objeto, em razão do curto prazo entre a data de publicação do aviso da dispensa e a de apresentação de propostas e lances; além da brevidade do prazo para o encaminhamento de documentos complementares à habilitação.

Eles também contestaram a contratação emergencial em detrimento do competente procedimento licitatório e falhas e omissões no Estudo Técnico Preliminar.

Competitividade

Ao emitir a cautelar, Amaral considerou a possibilidade de violação dos princípios da competitividade e ampla defesa, diante do preço estimado para a contratação e da complexidade de seu objeto, pois a publicação do aviso da dispensa ocorrera em 29 de maio e a de apresentação de propostas e lances foi prevista para 5 de junho; e o prazo para o encaminhamento de documentos complementares à habilitação fora limitado a apenas duas horas.